Cambados

Cambados y el IES Asorey premian a los nuevos talentos de la literatura

Alba Dopazo y Candela Fernández se alzaron con los reconocimientos en las categorías de poesía y relato

A. Louro
10/11/2025 19:03
Premiados y autoridades durante el acto de entrega
Gonzalo Salgado

El IES Francisco Asorey, en colaboración con el Concello de Cambados, hizo hoy entrega de los premios del certamen escolar ‘Mar de Letras’, con el que promociona a nuevos talentos de la literatura y al que concurrieron estudiantes de centros de toda Galicia, con una dotación en premios de 750 euros. Así, el primer premio en la categoría de poesía viajó hasta Santiago de Compostela con la alumna Alba Dopazo Guldrís, con la obra ‘Da Ausencia’. En la de relatos, el jurado eligió ‘Intres Cruzados’, de Candela Fernández Caleiro, del IES Álvaro Cunqueiro (Vigo), que recogieron ayer el galardón.

En cuanto al resto de premiados, en poesía, el segundo clasificado fue Daniel Oubiña Chantada, del instituto Asorey, con la obra ‘Luz entre mareas’ y  Dânia Pascual Mendoça (IES Castro Alobre de Vilagarcía) se llevó también una mención especial. En relatos, otra alumna del Asorey también se quedó con la segunda posición. Se trata de Adriana Otero Dozo, con ‘Ameaza verdadeira’. Asimismo, recibieron mención especial Zoe González Pérez, del Asorey —con la obra ‘Cando as fadas perden as ás’— y Thais Álvarez Santos, del CEE de Panxón —con ‘O inverno en Brea’—.

Legado de Cabanillas

La entrega de estos premios llegó, precisamente, en conmemoración del 66 aniversario del fallecimiento de Ramón Cabanillas. Se trata ya de la octava edición de un certamen que crece año a año y que entrega a los ganadores una réplica en bronce de la torre de San Sadurniño, uno de los monumentos más conocidos de Cambados y que contó en el acto con el edil de Cultura, Liso González, y el alcalde, Samuel Lago.

