Cambados activa los Bonos Outono para promocionar el consumo antes de la Navidad

Juan Rey y Tino Cordal presentaron recientemente esta campaña Mónica Ferreirós

Cambados Zona Centro y el Concello de Cambados pusieron en la jornada de hoy en marcha una nueva acción promocional, los Bonos de Outono. Estos permitirán a los clientes hacer compras por valor de 30 euros y pagar solo 20, en una iniciativa que busca animar las compras en el comercio y hostelería local en la campaña previa a la Navidad. De esta forma, el Ayuntamiento pone 6.000 euros de inversión, con los que financiar esa diferencia de 10 euros. Así pues, el retorno que se espera en favor de los negocios asociados es de entre 18.000 y 30.000 euros.

Los bonos —que están disponibles en la sede de Zona Centro, en la inmobiliaria y seguros Juan Rey y también a través de la página web de la citada asociación de comerciantes— pueden canjearse ya en compras en los establecimientos adheridos desde hoy mismo y hasta el 26 de noviembre, justo antes del Black Friday y de la campaña navideña, en la que suele organizarse, además, otra acción promocional.