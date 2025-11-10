Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Amigos de Fefiñáns presenta el nuevo número de su boletín ‘O Umia’

A. Louro
10/11/2025 19:15
Ernesto Vázquez-Rei, presidente de Amigos de Fefiñáns
Cedida

La Asociación Amigos de Fefiñáns presentará este jueves, 13 de noviembre, el décimo segundo número de su boletín ‘O Umia’ con la participación de autores de los artículos que estarán presentes en este nuevo número: la Corporación Semiótica Galega y Lois Gil Magariños con “Saver”, Encarna González y Gustavo Ferreiro con su “Roteiro ornitolóxico polo Concello de Cambados. Aves invernantes”, Francisco Fernández Rei con “Marília Luz Muñoz Bacelar e a fala de Cambados hai 60 anos”, Laureano Aragunde Oubiña con “Algúns aspectos da nosa historia naval relacionados con Fefiñáns e a súa bisbarra” y Ernesto Vázquez-Rey —presidente de la entidad cambadesa— hablando sobre “Dolores Losada Miranda, a última vizcondesa que coñeceu Fefiñáns”, según avanzó la asociación de amigos del patrimonio local.

O Umia Amigos de Fefiñáns

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala Pitusa Vidal Cabanillas, en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés) de Cambados, con entrada libre para el público, que podrá llevarse algún ejemplares de este boletín, que pretende contribuir al estudio, protección y divulgación del patrimonio histórico y artístico de Fefiñáns y su entorno y en el conjunto de la comarca de O Salnés; pero sin olvidarse del patrimonio natural, científico y etnográfico.

Te puede interesar

Bonos Outono Cambados Zona Centro

Cambados activa los Bonos Outono para promocionar el consumo antes de la Navidad
A. Louro
El ideal gallego

A Fundación Plácido Castro e a Agpti organizan un seminario sobre tradución en Cambados
A. Louro
Registro de una de sus propiedades durante el operativo de 2021

La "extravagante" actitud que motivó la investigación a 'el Marqués': lanzó 12.000 euros por la ventanilla de un coche
Olalla Bouza
Premiados y autoridades durante el acto de entrega

Cambados y el IES Asorey premian a los nuevos talentos de la literatura
A. Louro