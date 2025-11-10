Amigos de Fefiñáns presenta el nuevo número de su boletín ‘O Umia’

Ernesto Vázquez-Rei, presidente de Amigos de Fefiñáns Cedida

La Asociación Amigos de Fefiñáns presentará este jueves, 13 de noviembre, el décimo segundo número de su boletín ‘O Umia’ con la participación de autores de los artículos que estarán presentes en este nuevo número: la Corporación Semiótica Galega y Lois Gil Magariños con “Saver”, Encarna González y Gustavo Ferreiro con su “Roteiro ornitolóxico polo Concello de Cambados. Aves invernantes”, Francisco Fernández Rei con “Marília Luz Muñoz Bacelar e a fala de Cambados hai 60 anos”, Laureano Aragunde Oubiña con “Algúns aspectos da nosa historia naval relacionados con Fefiñáns e a súa bisbarra” y Ernesto Vázquez-Rey —presidente de la entidad cambadesa— hablando sobre “Dolores Losada Miranda, a última vizcondesa que coñeceu Fefiñáns”, según avanzó la asociación de amigos del patrimonio local.

El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala Pitusa Vidal Cabanillas, en la Casa da Calzada (antiguo Exposalnés) de Cambados, con entrada libre para el público, que podrá llevarse algún ejemplares de este boletín, que pretende contribuir al estudio, protección y divulgación del patrimonio histórico y artístico de Fefiñáns y su entorno y en el conjunto de la comarca de O Salnés; pero sin olvidarse del patrimonio natural, científico y etnográfico.