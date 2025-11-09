Mi cuenta

Cambados

Dos salidas de vía de noche se saldan sin heridos y sin rastro de sus conductores

Redacción
09/11/2025 22:22
Destrozos en el cierre de una vivienda, tras uno de los impactos
Destrozos en el cierre de una vivienda, tras uno de los impactos
| cedida

La localidad de Cambados registró dos accidentes de tráfico en la noche del sábado al domingo, en los que no se reportaron heridos, pero en los que no había rastro de los conductores. Así lo indican fuentes consultadas participantes en los operativos tras los accidentes, ya que a la llegada de los servicios de emergencias, no había rastro de los pilotos, en ambos casos.

El primero del que se tuvo constancia ocurrió en la Avenida de Vilariño, cerca de la rotonda que enlaza con la llamada Vía Rápida. Se trató de un turismo que sufrió una salida de vía, se subió a la acera, provocando algunos daños en ella, y terminó en una finca lindante.

El segundo tuvo lugar también en la misma Avenida de Vilariño, pero en un tramo más urbano. En esta ocasión fue una furgoneta la que sufrió una aparatosa salida de vía, causando en su trayectoria daños al mobiliario urbano y al cierre de una vivienda próxima, contra el que terminó impactando.

Operativo de emergencia

En las intervenciones, coordinadas por el servicio de emergencias del 112 Galicia, participaron efectivos de Emerxencias Cambados, agentes de la Guardia Civil de esta localidad y de la Guardia Civil de Tráfico.

El turismo accidentado en el otro siniestro
El turismo accidentado en el otro siniestro
| cedida

