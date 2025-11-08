Un informe de mayo obliga a cerrar el ascensor del centro de salud de Cambados

Está prohibido su uso desde principios de semana Cedida

El Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ordenó esta semana el cierre del ascensor del centro de salud de Cambados, tras descubrir que contaba con un informe negativo tras una inspección técnica realizada en el mes de mayo. El gerente, José Flores, señaló que el Sergas asumió la titularidad del ambulatorio este mismo verano —y con ello el mantenimieno y conservación, que hasta ese momento correspondía a la administración local— y descubrió la situación una vez que el Concello envió todo el papeleo sobre el centro de salud.

Así pues, un informe del Organismo de Control Autorizado (OCA) del mes de mayo obligaba a cerrar el ascensor hasta que se acometieran una serie de modificaciones que, lamentó Flores, “non están feitas”. Por ello, el Sergas optó por su inhabilitación hasta que se subsanen las deficiencias que incluye el informe negativo del OCA.

La resolución llegó este mismo lunes, despertando con ello la queja de usuarios del centro de salud, debido a que el no funcionamiento del ascensor complica el acceso a la primera y segunda planta —donde se encuentran la mayoría de los servicios: médicos de familia, pediatría, fisioterapeuras, matronas o servicios sociales— a personas con movilidad reducida.

No es la última queja que se expresa desde el centro de salud cambadés por la falta de mantenimiento, ya que apuntan también al mal funcionamiento de la puerta del PAC.

"Balóns fóra"

El alcalde achacó al Sergas que eche “balóns fóra” y recordó que desde junio es el encargado de “facerse cargo dos gastos de mantemento e das reparacións que hai que facer”, que hasta ese momento el Concello acometía pese a “nalgunhas veces exceder ás labores de mantemento”. Cabe recordar que, precisamente, en mayo de este año, el Concello adquirió el compromiso de Sanidade para asumir la titularidad del centro de salud aprovechando que la concesión de Portos con el Ayuntamiento vencía a finales de junio, cuando el Sergas asumió su gestión.