Magosto de Xironsa en Peña y túnel del vino en Martín Códax por el Día del Enoturismo

Un momento de la cita de samaín y magosto en Peña | Mónica Ferreirós

Cambados tuvo hoy una doble cita de fin de semana, con la celebración de una fiesta de magosto y un túnel del vino. La primera fue promovida por la asociación Xironsa y se configuró para un público familiar, con especial atención para los más pequeños. La segunda, en Martín Códax, se organizó con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Enoturismo, que se celebra en el segundo domingo de noviembre.

La fiesta de magosto y de samaín tuvo lugar en el salón Peña. Fue la XVII edición de esta fiesta impulsada por Xironsa, en la que no faltaron talleres infantiles ni actividades de animación especialmente pensadas para los niños. Desde las 21 horas se programó la actuación de Pesdelán y se culminó la jornada con una foliada abierta.

Túnel del vino

En cuanto al evento en Bodegas Martín Códax, se organizaron dos turnos, a mediodía y por la tarde, ambos con aforo limitado y entradas a veinte euros por persona.

La cita de cata de vino en las reconocidas bodegas cambadesas | Mónica Ferreirós

Durante los recorridos y catas de vino, los participantes pudieron degustar las distintas elaboraciones de la bodega, todo acompañado de una selección de quesos con Denominación de Origen Gallega.