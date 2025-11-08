Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Magosto de Xironsa en Peña y túnel del vino en Martín Códax por el Día del Enoturismo

Redacción
08/11/2025 20:30
Un momento de la cita de samaín y magosto en Peña
Un momento de la cita de samaín y magosto en Peña
| Mónica Ferreirós

Cambados tuvo hoy una doble cita de fin de semana, con la celebración de una fiesta de magosto y un túnel del vino. La primera fue promovida por la asociación Xironsa y se configuró para un público familiar, con especial atención para los más pequeños. La segunda, en Martín Códax, se organizó con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Enoturismo, que se celebra en el segundo domingo de noviembre.

La fiesta de magosto y de samaín tuvo lugar en el salón Peña. Fue la XVII edición de esta fiesta impulsada por Xironsa, en la que no faltaron talleres infantiles ni actividades de animación especialmente pensadas para los niños. Desde las 21 horas se programó la actuación de Pesdelán y se culminó la jornada con una foliada abierta.

Túnel del vino

En cuanto al evento en Bodegas Martín Códax, se organizaron dos turnos, a mediodía y por la tarde, ambos con aforo limitado y entradas a veinte euros por persona.

La cita de cata de vino en las reconocidas bodegas cambadesas
La cita de cata de vino en las reconocidas bodegas cambadesas
| Mónica Ferreirós

Durante los recorridos y catas de vino, los participantes pudieron degustar las distintas elaboraciones de la bodega, todo acompañado de una selección de quesos con Denominación de Origen Gallega.

Te puede interesar

Yosi trata de defender un balón ante Aday

El CD Boiro prepara su batalla en Cangas do Morrazo
María Caldas
Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo

La facturación del parking Nauta registró 34.846 euros en octubre, un 20% más que el mismo mes del 2024
C. Hierro
El Arosa Juvenil suma su segundo empate consecutivo

El Arosa Juvenil firma un empate a dos en su visita al Compostela
María Caldas
Adrián controla un balón en el partido ante el Silva SD

"Sabemos que le podemos hacer daño a cualquier rival", dice Luis Carro
María Caldas