El PP exige la “máxima dilixencia” en la reforma de la cubierta del campo de Burgáns
El PP cambadés solicita la “máxima dilixencia” en el “próximo intento de reforma da cuberta do campo de fútbol de Burgáns”, tras el “fracaso do intento anterior”. Insisten en que la actuación debe considerarse “prioritaria” para “garantir a seguridade”.
“O Concello de Cambados é a capital das cousas mal feitas, porque esta situación é inadmisible e non pasa en ningún outro sitio. A realidade é que o único que sucedeu é que se perdeu o tempo, se perderon cartos, o equipo vai seguir xogando nunha instalación en malas condicións malia que este ano volveu a Terceira e os desprendementos e desplomes da cuberta están á orde do día”, valoró la portavoz popular, Sabela Fole.
Recordaron desde su grupo que la obra ya debería estar lista el pasado verano, contando con financiación de la Diputación, “pero todo se veu abaixo porque o proxecto estaba mal redactado, xa que non contemplaba unha solución viable para as columnas e a empresa adxudicataria negouse a acomételo por cuestións de seguridade”.
Por ello, Fole pide a los miembros del cuatripartito que “poñan os cinco sentidos” en el nuevo proceso, “para non volver facer o ridículo”. Destacan el “enorme esforzo” del club por tener el campo en condiciones.