Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El PP exige la “máxima dilixencia” en la reforma de la cubierta del campo de Burgáns

B. Y. O Salnés
08/11/2025 18:37
Los populares, durante una sesión plenaria
Los populares, durante una sesión plenaria
| Mónica Ferreirós

El PP cambadés solicita la “máxima dilixencia” en el “próximo intento de reforma da cuberta do campo de fútbol de Burgáns”, tras el “fracaso do intento anterior”. Insisten en que la actuación debe considerarse “prioritaria” para “garantir a seguridade”.

“O Concello de Cambados é a capital das cousas mal feitas, porque esta situación é inadmisible e non pasa en ningún outro sitio. A realidade é que o único que sucedeu é que se perdeu o tempo, se perderon cartos, o equipo vai seguir xogando nunha instalación en malas condicións malia que este ano volveu a Terceira e os desprendementos e desplomes da cuberta están á orde do día”, valoró la portavoz popular, Sabela Fole.

Recordaron desde su grupo que la obra ya debería estar lista el pasado verano, contando con financiación de la Diputación, “pero todo se veu abaixo porque o proxecto estaba mal redactado, xa que non contemplaba unha solución viable para as columnas e a empresa adxudicataria negouse a acomételo por cuestións de seguridade”.

Por ello, Fole pide a los miembros del cuatripartito que “poñan os cinco sentidos” en el nuevo proceso, “para non volver facer o ridículo”. Destacan el “enorme esforzo” del club por tener el campo en condiciones.

Te puede interesar

El ideal gallego

El PP de Boiro llevará al próximo Pleno una moción para reducir el IBI al mínimo del 0,4
Redacción
Participantes en la limpieza

Jóvenes “scouts” recogen en la playa de Os Areos de A Pobra más de 150 kilogramos de basura
Redacción
El ideal gallego

El festival solidario Nos Seus Pés recauda 14.000 euros en favor de la asociación Promaid
C. Hierro
El alcalde y el presidente del gobierno gallego, esta semana

A Illa abre una “nova etapa de diálogo” con la Xunta sobre los grandes proyectos pendientes
Beni Yáñez