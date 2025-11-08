Cambados pone en valor el legado de Cabanillas por el 66 aniversario de su fallecimiento

La muestra se inauguró ayer Mónica Ferreirós

Cambados conmemora el 66 aniversario del fallecimiento del “poeta da raza”, Ramón Cabanillas, cuyo teatro sirve de inspiración en una exposición inaugurada ayer en el museo de la Casa da Calzada. Además, de la efeméride, en solo unas semanas se cumplirá también el centenario de la publicación de ‘O Mariscal’, escrita por el autor cambadés y Antón Villar Ponte, y que en la muestra está representada a través de fotografías de Samaniego, de la Real Academia Galega de Belas Artes y de páginas del mecanostrito del 1923, pese a que la obra se editó en 1926.

Los autores no dramatizan los hechos históricos, sino que contribuyen a la fabricación del mito a partir de la leyenda de Pardo de Cela que, después de su decapitación en la plaza de la catedral de Mondoñedo, se convirtió en un mártir de la resistencia de Galicia contra el poder de Casyillla a finales de la Edad Media.

En la exposición puede verse prensa también de la época; páginas del manuscrito original de 7 de diciembre del 1918 de ‘A Santiña’, propiedad de la Real Academia Galega; y una carta manuscrita firmada por Ramón y Antón Villar Ponte, el “irmandiño” Luís Peña Novo, el director e intérprete de la pieza, Fernando Osorio, y la actriz en el papel de “Santiña”, Carmen Meléndez, que se dirigen a Cabanillas para pedirle encarecidamente que asista al estreno.

La muestra, organizada por la Concellaría de Ensino e Cultura de Cambados, con diseño y maquetación de José Vaamonde y con documentación y textos de Francisco Fernández Rei, está abierta al público.