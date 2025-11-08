Cambados impulsa terapias con perros para menores en situación de vulnerabilidad

El Salón Peña acogió el inicio de la actividad Mónica Ferreirós

La Concellaría de Servizos Sociais del Concello de Cambados, dirigida por la socialista Regina Núñez, puso ayer en marcha un proyecto de intervenciones asistidas con animales, dirigido a menores en situación de vulnerabilidad y con diversidad funcional y con personas mayores, que desarrolla la firma Cocan, con sesiones educativas y terapéuticas a través de los perros.

La actividad se financia en el marco del Plan +Provincia de la Diputación y dio ayer el pistoletazo de salida en el Salón Peña con una quincena de niños entre los cinco y los trece años, con un seguimiento dentro del departamento de Servizos Sociais.

En este sentido, Núñez explicó que a través de este contacto con los animales se busca que estos niños puedan “expresar as súas emocións, relacionarse e ir superando algúns medos”. Así pues, ayer fue el primer contacto para que los participantes pudieran conocer a los animales con los que trabajarán los próximos dos meses, así como las familias pudieran comprobar el funcionamiento de estas jornadas

Este programa se llevará hasta el mes de diciembre de forma quincenal y divididos por grupos, aunque podría ampliarse al próximo ejercicio y también se celebrará en el centro de día. Así pues, busca incidir de forma positiva en aspectos de su personalidad y comportamiento mediante la educación canina. Desde la firma señalan que estas terapias con animales favorecen el bienestar emocional de los menores y potencian valores como la empatía, la cooperación y la responsabilidad, a través de una actividad con animales que resulta pionera en la comarca.