Cambados

Aparecen los 450 euros perdidos en un sobre en el entorno del auditorio cambadés

Redacción
08/11/2025 22:45
La plaza al pie del edificio cultural, en imagen de archivo
| Mónica Ferreirós

Final feliz. La persona que esta semana denunció públicamente haber perdido en Cambados un sobre que contenía 450 euros de dinero comunicó que, finalmente, pudo recuperarlo solo unos días más tarde. “Aparecéronme os 450 euros. Moitísimas grazas a todos e todas”, “grazas por axudarme, oxalá quede máis xente así, grazas”, publicó en redes sociales.

Días antes había solicitado  colaboración ciudadana para recuperar el sobre extraviado, perdido en la zona del aparcamiento del supermercado Froiz, en el entorno de la plaza pública al pie del Auditorio de A Xuventude. Era un dinero “para pasar o mes”, con dos niños a cargo.

Respuesta vecinal

Tras hacerse pública la noticia, muchas personas comenzaron a amplificar y divulgar su menaje, para intentar llegar a la persona que se hubiera encontrado con el sobre.

Pero, a mayores, una vecina no dudó incluso en iniciar una campaña de “crowdfunding” en la plataforma GoFundMe para recaudar los 450 euros “para que esa familia pueda recaudar lo perdido y esos niños no sufran por ello ni este mes ni el próximo dado que se acercan fechas señaladas”. Finalmente, la persona afectada pudo recuperar el sobre y el dinero originales.

Plaza del Auditorio da Xuventude, en una imagen de archivo

Inician una recolecta de fondos para ayudar a una vecina que perdió un sobre con 450 euros

