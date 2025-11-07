Los Premios da Cultura Galega 2025 distinguen a Martín Códax en la categoría de música

La Consellería de Cultura e Lingua impulsó los galardones Cedida

Los Premios da Cultura Galega 2025, otorgadas por la Xunta de Galicia, distinguieron a Bodegas Martín Códax en la categoría de música por su papel como agente dinamizador de la cultura y su implicación con la música gallega, a través de iniciativas como Os Xoves de Códax o los Premios Martín Códax da Música.

“Recibir este premio é unha honra inmensa. A música forma parte da alma do noso proxecto e da nosa maneira de entender Galicia. Cremos na cultura como unha ferramenta que une, inspira e constrúe comunidade. Este recoñecemento é tamén unha homenaxe a todas as persoas, artistas e colaboradoras que, xunto a nós, fan posible que a música galega siga medrando e soando dentro e fóra de Galicia”, señalan desde Bodegas Martín Códax.

Asimismo, la cooperativa cambadesa subraya que con este galardón reafirma su vocación de “seguir apostando pola música galega como expresión de identidade, creatividade e orgullo compartido, continuando o seu labor como espazo de encontro entre a tradición e a vangarda”. Además, recalca el compromiso de la bodega “coa súa terra, coa súa xente e coa súa cultura”: “a adega fixo da creación cultural unha parte esencial da súa identidade, convencida de que o viño, como a música, ten a capacidade de emocionar e conectar ás persoas”.

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude distinguió así a personas y entidades que contribuyen en la proyección de la cultura galega, reconociendo la labor de la Editorial Galaxia, a Bienal de Pontevedra o el Museo do Pobo Galego, entre otros.