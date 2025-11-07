Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Lago reivindica la eficiencia del compostaje ante las quejas de la ANPA del CEP Magariños

El alcalde defiende que es la “ubicación idónea” y que los composteros no generan malos olores ni molestias

A. Louro
07/11/2025 06:05
El colegio ha instalado nueva señalización
Entrada del CEP Antonio Magariños Pastoriza
Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió ayer al paso de las quejas de la ANPA Santa Mariña Dozo del CEP Antonio Magariños Pastoriza sobre la instalación de un compostero comunitario en las inmediaciones del centro, al entender que pueden darse incidencias, como olores, presencia de insectos o restos visibles. Así, Lago reconoció que la implantación de los composteros acostumbra a generar “de entrada certo rexeitamento” en los lugares en los que se instala, pero reivindicó que “molestan menos que un contenedor” y que no generan malos olores al estar bien gestionados.

El colegio ha instalado nueva señalización

La ANPA del CEP Magariños rechaza la instalación de un compostero frente al colegio

Más información

Así pues, señaló que tratará de contactar con la comunidad educativa para explicar los beneficios de esta instalación y su funcionamiento y que, como en cualquier otro punto, “se causan molestias retirámolos”. En cualquier caso, se descarta por el momento elegir otra ubicación, ya que la elegida la consideró “idónea” al ocupar un espacio que no tenía uso, acercar el acceso al compostaje a una zona como la Avenida de Vilariño e implicar a la comunidad escolar en el compostaje como método de reciclaje.

Asimismo, Lago recalcó al compostaje como el “mellor método”, por ser más ecológico y económico. En este sentido, Cambados cuenta en la actualidad con una red de diez composteros, que se convertirán a doce con los proyectados frente al CEP Antonio Magariños Pastoriza y en O Ribeiriño. Además, se prevé un décimo tercero por el desdoble de uno de los composteros grandes, que prevé instalarse en la Avenida da Pastora.

Te puede interesar

Un bando difundido por Portos de Galicia informa de la entrada en funcionamiento del aparcamiento restringido

Las zona de aparcamiento reservado para usuarios en el puerto de Ribeira entrará en funcionamiento este lunes
Chechu López
La víctima de la agresión con un cuchillo fue derivada desde el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza a la UCI del Clínico compostelano

El hombre que resultó herido en un apuñalamiento en Vixán sigue ingresado en la UCI del Clínico, donde permanece estable dentro de la gravedad
Chechu López
El ideal gallego

La primera edición de Merca en Sanxenxo concluye con casi la mitad de los bonos vendidos
Sandra Rey
Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Absuelven a un vecino de O Grove por un posible delito de tráfico de drogas
Sandra Rey