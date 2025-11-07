Lago reivindica la eficiencia del compostaje ante las quejas de la ANPA del CEP Magariños

Entrada del CEP Antonio Magariños Pastoriza Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió ayer al paso de las quejas de la ANPA Santa Mariña Dozo del CEP Antonio Magariños Pastoriza sobre la instalación de un compostero comunitario en las inmediaciones del centro, al entender que pueden darse incidencias, como olores, presencia de insectos o restos visibles. Así, Lago reconoció que la implantación de los composteros acostumbra a generar “de entrada certo rexeitamento” en los lugares en los que se instala, pero reivindicó que “molestan menos que un contenedor” y que no generan malos olores al estar bien gestionados.

La ANPA del CEP Magariños rechaza la instalación de un compostero frente al colegio Más información

Así pues, señaló que tratará de contactar con la comunidad educativa para explicar los beneficios de esta instalación y su funcionamiento y que, como en cualquier otro punto, “se causan molestias retirámolos”. En cualquier caso, se descarta por el momento elegir otra ubicación, ya que la elegida la consideró “idónea” al ocupar un espacio que no tenía uso, acercar el acceso al compostaje a una zona como la Avenida de Vilariño e implicar a la comunidad escolar en el compostaje como método de reciclaje.

Asimismo, Lago recalcó al compostaje como el “mellor método”, por ser más ecológico y económico. En este sentido, Cambados cuenta en la actualidad con una red de diez composteros, que se convertirán a doce con los proyectados frente al CEP Antonio Magariños Pastoriza y en O Ribeiriño. Además, se prevé un décimo tercero por el desdoble de uno de los composteros grandes, que prevé instalarse en la Avenida da Pastora.