Cambados reconoce el talento local en la Formación Profesional

El alcalde, Samuel Lago, recibió a los estudiantes premiados Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados recibió esta mañana a Marcos Fontán Blanco y Brais Castro Pardo – del CPR Salesianos A Merced– que se llevaron la Medalla de Ouro en la categoría de Xardinaría Paisaxística del certamen GaliciaSkills 2025, el principal escaparate de promoción y visibilidad de la Formación Profesional gallega.

En total fueron 16 alumnos de las tres comarcas arousanas – y seis centros educativos– los que participaron en la que es la gran feria de la Formación Profesional, dejando claro el talento que existe tanto entre aquellos que están en la FP para aprender, como también el nivel del profesorado y equipo docente.