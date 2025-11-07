Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados conmemora el 66 aniversario de la muerte de Cabanillas con una exposición de su teatro

A. Louro
07/11/2025 05:30
Interior del Museo de Cabanillas, en una imagen de archivo
Interior del Museo de Cabanillas, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura inaugura esta tarde, a partir de las siete, la exposición ‘O teatro de Ramón Cabanillas. Alento poético e fondura dramática’, dedicada al poeta da raza, en conmemoración por el 66 aniversario de su fallecimiento, que se cumple este domingo.

La muestra —con diseño y maquetación de José Vaamande (técnico de cultura) y con documentación y textos de Francisco Fernández Rei (catedrático emérito de la USC)— se centra en la comedia de amor de ‘A man de Santiña’ o en la tragedia ‘O Mariscal’. También incluye prensa de la época o una carta manuscrita firmada por Ramón y Antón Villar Ponte, el “irmandiño” Luís Peña Novo, el director e intérprete de la pieza, Fernando Osorio, y la actriz en el papel de “Santiña”, Carmen Meléndez, que se dirigen a Cabanillas para pedirle que asista al estreno.

En la exposición también se atiende a obras dramáticas menos conocidas como ‘A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal’, estrenada en Cambados el 9 de enero de 1944; así como otras como ‘A Virxe do Cristal’ (1924), ‘Romance do cristiano e do mouro na Franqueira’ (1949) o ‘Diálogo do mouro i o cristiano’ (1974). La muestra se inaugurará a las 19:30 horas, en el Museo Ramón Cabanillas de Cambados.

Te puede interesar

Un bando difundido por Portos de Galicia informa de la entrada en funcionamiento del aparcamiento restringido

Las zona de aparcamiento reservado para usuarios en el puerto de Ribeira entrará en funcionamiento este lunes
Chechu López
La víctima de la agresión con un cuchillo fue derivada desde el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza a la UCI del Clínico compostelano

El hombre que resultó herido en un apuñalamiento en Vixán sigue ingresado en la UCI del Clínico, donde permanece estable dentro de la gravedad
Chechu López
El ideal gallego

La primera edición de Merca en Sanxenxo concluye con casi la mitad de los bonos vendidos
Sandra Rey
Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Absuelven a un vecino de O Grove por un posible delito de tráfico de drogas
Sandra Rey