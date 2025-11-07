Cambados conmemora el 66 aniversario de la muerte de Cabanillas con una exposición de su teatro

Interior del Museo de Cabanillas, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura inaugura esta tarde, a partir de las siete, la exposición ‘O teatro de Ramón Cabanillas. Alento poético e fondura dramática’, dedicada al poeta da raza, en conmemoración por el 66 aniversario de su fallecimiento, que se cumple este domingo.

La muestra —con diseño y maquetación de José Vaamande (técnico de cultura) y con documentación y textos de Francisco Fernández Rei (catedrático emérito de la USC)— se centra en la comedia de amor de ‘A man de Santiña’ o en la tragedia ‘O Mariscal’. También incluye prensa de la época o una carta manuscrita firmada por Ramón y Antón Villar Ponte, el “irmandiño” Luís Peña Novo, el director e intérprete de la pieza, Fernando Osorio, y la actriz en el papel de “Santiña”, Carmen Meléndez, que se dirigen a Cabanillas para pedirle que asista al estreno.

En la exposición también se atiende a obras dramáticas menos conocidas como ‘A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Nadal’, estrenada en Cambados el 9 de enero de 1944; así como otras como ‘A Virxe do Cristal’ (1924), ‘Romance do cristiano e do mouro na Franqueira’ (1949) o ‘Diálogo do mouro i o cristiano’ (1974). La muestra se inaugurará a las 19:30 horas, en el Museo Ramón Cabanillas de Cambados.