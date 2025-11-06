Inician una recolecta de fondos para ayudar a una vecina que perdió un sobre con 450 euros

El sobre se extravió en el entorno del Auditorio Mónica Ferreirós

Las redes sociales se han volcado con una vecina que pidió colaboración ciudadana para recuperar un sobre extraviado con 450 euros en la zona del aparcamiento del supermercado Froiz, en el entorno del Auditorio da Xuventude. Un dinero que, aseguró, “son para pasar el mes”, con dos niños pequeños a cargo.

Ante el llamado de esta mujer fueron muchos los que se han volcado y amplificado su mensaje para poder llegar a cualquier persona que hubiese podido encontrarse con este sobre. Pero, además, una vecina no ha dudado en iniciar una campaña de “crowdfunding” para recaudar los 450 euros “para que esa familia pueda recaudar lo perdido y eses niños no sufran por ello ni este mes ni el próximo dado que se acercan fechas señaladas”.

La campaña se ha iniciado en la plataforma GoFundMe, después de que no haya habido noticias durante la jornada del miércoles de que la cantidad extraviada fuese encontrada. Cabe señalar que la mujer facilitó a través de la red social Facebook, en grupos como ‘Cambados é dos veciños’ ou ‘Cambadeses polo mundo’ su número de teléfono para recibir cualquier pista.