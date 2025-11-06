Cambados cede una de las antiguas casas de maestros de Covas de Lobos a Esmar para un nuevo local

‘Esmar non á violencia de xénero’ presentó su programa para el 25-N Gonzalo Salgado

La asociación ‘Esmar non á violencia de xénero’ presentará en Cambados su documental ‘Vivas’, de Rubén Riós, que verá la luz tras cuatro años de trabajo y que cuenta con la participación de seis mujeres que sufrieron malos tratos. Será el domingo 23, en el Auditorio de A Xuventude, a partir de las 18 horas. Será así una de las actividades principales que la asociación realizará para conmemorar el 25-N, en un mes en el que estrenará un nuevo local en la villa del albariño en una de las antiguas casas de maestros de Covas de Lobos (Vilariño), que fue restaurada por el obradoiro de empleo y que le cederá el Concello.

El programa se iniciará esta misma tarde con la presentación del libro ‘Alzando la voz’, de Marta Rial Vidal, basado en hechos reales. Será a las ocho de la tarde, en la Casa da Calzada y se replicará en Ribadumia (día 21, en el Auditorio) y en Vilagarcía (día 28, en la librería que abrirá Borjamina, de Mozos de Arousa).

Una de las actividades principales será también la organización de una mesa coloquio sobre violencia contra las mujeres. Será el 14 de noviembre, en la Casa da Calzada. Una cita que contará con las ponencias de María Jesús Pires Juncal y Carlos García Blanco, de la Policía Nacional; Ana María Cabaleiro, licenciada en Derecho y asesora del Centro de Información á Muller (CIM) de Mos; Fátima Abal, exalcaldesa de Cambados y abogada con máster en Violencia de Género y agente de igualdad; y Rosa González, terapeuta experta en violencia contra las mujeres y vicaria.

La gala solidaria por el 25-N será el día 30 de noviembre, en el Auditorio de Ribadumia, a partir de las 19 horas. Una cita con la que se clausurará el programa del mes de noviembre.

Nuevo local

El alcalde, Samuel Lago, subrayó la importancia de sensibilizar a la población y “seguir alzando a voz” para eliminar la violencia contra las mujeres de la sociedad. En este marco, el Concello cederá de forma gratuita una de las casas de los maestros de Covas de Lobos a Esmar, que lo utilizará como nuevo local. Este edificio fue rehabilitado por el obradoiro de empleo de, que acondicionó una sala polivalente, un despacho y un baño, además de otros trabajos de carpintería y electricidad, para que la asociación pueda recibir a usuarias y organizar talleres en su interior.