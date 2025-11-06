Acuerdo unánime para unificar los terrenos de O Pombal y facilitar su desafectación

Entrada al complejo deportivo de O Pombal Gonzalo Salgado

La Corporación de Cambados alcanzó ayer un acuerdo unánime en un Pleno extraordinario que fue un visto y no visto. Menos de cinco minutos bastaron para ratificar la propuesta de modificación de la solicitud para la desafectación de los terrenos de O Pombal, con la que el ejecutivo espera agilizar los trámites, para que el complejo deportivo sea de titularidad municipal antes de final de año.

Cabe recordar que este nuevo trámite tuvo que llevarse a cabo al Patrimonio del Estado explicar que el acuerdo solo incluía las infraestructuras deportivas y no los terrenos circundantes (viales, aparcamiento o zonas verdes), teniendo que proceder a una segregación de las parcelas y modificación catastral que alargaría el proceso, por lo que el Concello optó por modificar simplemente la solicitud inicial a Costas.

Así pues, la administración local envió ayer la resolución tanto a Costas como a Patrimonio del Estado, que debe ahora resolver el proceso para transmitir la titularidad de este terreno al Concello. Un trámite que espera alcanzarse antes de que acabe el año, según expresó el alcalde, y que será clave para poder acometer las obras del pabellón de O Pombal.