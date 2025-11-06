Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Acuerdo unánime para unificar los terrenos de O Pombal y facilitar su desafectación

A. Louro
06/11/2025 20:58
Entrada al complejo deportivo de O Pombal
Entrada al complejo deportivo de O Pombal
Gonzalo Salgado

La Corporación de Cambados alcanzó ayer un acuerdo unánime en un Pleno extraordinario que fue un visto y no visto. Menos de cinco minutos bastaron para ratificar la propuesta de modificación de la solicitud para la desafectación de los terrenos de O Pombal, con la que el ejecutivo espera agilizar los trámites, para que el complejo deportivo sea de titularidad municipal antes de final de año.

Cambados ampliará la reforma del pabellón de O Pombal hasta los 170.000 euros

Más información

Cabe recordar que este nuevo trámite tuvo que llevarse a cabo al Patrimonio del Estado explicar que el acuerdo solo incluía las infraestructuras deportivas y no los terrenos circundantes (viales, aparcamiento o zonas verdes), teniendo que proceder a una segregación de las parcelas y modificación catastral que alargaría el proceso, por lo que el Concello optó por modificar simplemente la solicitud inicial a Costas.

Así pues, la administración local envió ayer la resolución tanto a Costas como a Patrimonio del Estado, que debe ahora resolver el proceso para transmitir la titularidad de este terreno al Concello. Un trámite que espera alcanzarse antes de que acabe el año, según expresó el alcalde, y que será clave para poder acometer las obras del pabellón de O Pombal.

Te puede interesar

Jairo Arias, que lo ganó todo el pasado con el Montañeros, en una final en Riazor

“Tenemos que disfrutar de jugar en A Lomba con un ambiente espectacular”
Gonzalo Sánchez
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril

Goteras en el colegio de Carril provocan resbalones
Olalla Bouza
Plaza del Auditorio da Xuventude, en una imagen de archivo

Inician una recolecta de fondos para ayudar a una vecina que perdió un sobre con 450 euros
Redacción
BNG A Illa Lidia Barreiro concejala

El PP de A Illa acusa a la nacionalista Lidia Barreiro de asumir las funciones de edila de forma “irregular”
A. Louro