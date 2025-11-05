Martín Códax Espumoso logra el Acio de Ouro en unas Catas de Galicia en las que participaron 177 vinos

Un momento de las catas del concurso | cedida

Bodegas Martín Códax logró otro triunfo en un destacado certamen de vinos, celebrado esta semana a nivel autonómico. Su Martín Códax Espumoso fue reconocido como Acio de Ouro en la categoría de Vinos Espumosos de las Catas de Galicia 2025.

A mayores, Danza, otro de los espumosos del mismo grupo saliniense, obtuvo un Acio de Bronce en el mismo concurso. Se trata de “dous galardóns que poñen en valor a calidade e o esforzo do grupo por seguir explorando novas expresións do albariño”, valoraron hoy desde estas bodegas cambadesas.

El Acio de Ouro concedido a Martín Códax Espumoso “recoñece a excelencia dun viño que combina a identidade atlántica da variedade albariño cun longo proceso de crianza en rima, que lle achega elegancia, frescura e complexidade”, indican.

Por su parte, el Acio de Bronce para Danza “pon en valor o traballo constante do grupo por explorar novas expresións do albariño e seguir ampliando o prestixio dos espumosos galegos”, añadieron sobre este segundo galardón.

La XXXVII edición

En esta XXXVII edición de las Catas de Galicia participaron un total de 177 bodegas y empresas de vinos, aguardientes y licores tradicionales de toda Galicia.

El proceso de selección comenzó el pasado 30 de septiembre con la recogida de 445 muestras de vino —310 blancos y 135 tintos—, así como 40 muestras de aguardientes y licores, evaluadas por sumilleres y enólogos en diferentes fases de precata y cata final. Estas se realizaron en el Pazo de Quián en Sergude (Boqueixón).

Las degustaciones se hicieron bajo estricto anonimato, con las botellas identificadas con numeraciones codificadas para garantizar la imparcialidad de los resultados.

Gala de entrega

En cuanto a la gala de entrega de las Catas de Galicia 2025, se celebró hoy en el San Francisco Hotel Monumento de Santiago de Compostela, en un acto en el que se dieron a conocer los vinos premiados en esta XXXVII edición del certamen.

Tras conocerse la concesión de estos dos reconocimientos a vinos espumosos elaborados por la firma cambadesa, desde la misma bodega saliniense valoraron que “con este novo recoñecemento, Martín Códax Viticultores reafirma o seu compromiso coa calidade e coa posta en valor das variedades autóctonas e do territorio galego”, concluyeron este miércoles en un comunicado.