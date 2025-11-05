La ANPA del CEP Magariños rechaza la instalación de un compostero frente al colegio

Entrada del CEP Antonio Magariños, donde se instalaron varias señales contra el acceso de perros Gonzalo Salgado

La ANPA Santa Mariña Dozo del CEP Antonio Magariños emitió ayer un comunicado en el que expresa su disconformidad por la instalación de un compostero comunitario frente al centro escolar. La entidad señala que la ubicación elegida por el Concello “no es el más adecuado, dado que se encuentra muy próximo a la cancilla de acceso al centro, en la única zona de espera de padres durante la recogida del alumnado y frente al patio”.

Desde la ANPA reconocen que un compostero bien gestionado no debería generar molestias, pero indica en este comunicado que siempre pueden darse incidencias —como olores, presencia de insectos o restos visibles— y entiende que existen otros espacios más idóneos para su instalación, que mantendrían la cercanía con el colegio sin interferir en su acceso.

“Estado de abandono”

Por otra parte, los padres de los alumnos recriminan también el “prolongado estado de abandono en materia de mantenimiento y renovación de infraestructuras” que sufre el centro. Entre otras cuestiones, por el mal estado de los baños, que precisan una renovación completa y cuyos inodoros carecen de tapas higiénicas, lamentan. También por los problemas de accesibilidad que padecen.

Por último, reiteraron ayer la denuncia del centro por uso indebido de las instalaciones, especialmente en la zona de acceso al pabellón, donde algunos vecinos del entorno utilizan el recinto para soltar a sus perros, “sin recoger sus defecaciones y causando daños en el huerto escolar”, un espacio educativo y de aprendizaje muy valorado por el alumnado y profesorado. “Solicitamos que se adopten medidas de control y señalización para evitar estas conductas incívicas”, concluye la ANPA, que pide medidas “urgentes”.