Cambados ya respira ambiente navideño con la instalación de la ornamentación y alumbrado

Los operarios instalan ya la iluminación Gonzalo Salgado

La empresa adjudicataria, Tecnogall, inició ya esta semana la instalación de la ornamentación y el alumbrado de Navidad, en zonas céntricas como el Paseo da Calzada, en las que ya se respira ambiente navideño. Así, los álamos que dibujan la estampa del emblemático paseo amanecieron ya ayer con las guirnaldas a su alrededor, que vaticinan ya la cuenta atrás para la llegada de la temporada navideña a la villa del albariño.

El objetivo es que la totalidad del alumbrado esté ya instalado a final de mes, aunque todavía no hay fecha para su encendido, cuya previsión es que, eso sí, sea antes del puente de la Constitución, en diciembre. No obstante, el concelleiro de Festas, Tino Cordal, guarda de momento silencio sobre los demás detalles que compondrán la programación de actividades de esta Navidad y de la ornamentación, que tratará de llenar las calles de ambiente para promover el comercio.

Aldea de Nadal

Lo que sí aclara Cordal es que la Aldea de Nadal no regresará a Fefiñáns, ya que supondría mantener la emblemática plaza cerrada durante tres meses. No da más detalles sobre su futuro inmediato, aunque de cara a próximos años ya se esboza la posibilidad de instalarla en el Paseo da Calzada —una vez Portos haga efectiva la desafectación de estos terrenos en favor del Concello, lo que evitaría cargos por su uso—.