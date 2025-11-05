Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados ya respira ambiente navideño con la instalación de la ornamentación y alumbrado

La Aldea de Nadal no volverá a Fefiñáns y todavía no hay fecha para el encendido de la iluminación

A. Louro
05/11/2025 06:05
Los operarios instalan ya la iluminación
Los operarios instalan ya la iluminación
Gonzalo Salgado

La empresa adjudicataria, Tecnogall, inició ya esta semana la instalación de la ornamentación y el alumbrado de Navidad, en zonas céntricas como el Paseo da Calzada, en las que ya se respira ambiente navideño. Así, los álamos que dibujan la estampa del emblemático paseo amanecieron ya ayer con las guirnaldas a su alrededor, que vaticinan ya la cuenta atrás para la llegada de la temporada navideña a la villa del albariño.

El objetivo es que la totalidad del alumbrado esté ya instalado a final de mes, aunque todavía no hay fecha para su encendido, cuya previsión es que, eso sí, sea antes del puente de la Constitución, en diciembre. No obstante, el concelleiro de Festas, Tino Cordal, guarda de momento silencio sobre los demás detalles que compondrán la programación de actividades de esta Navidad y de la ornamentación, que tratará de llenar las calles de ambiente para promover el comercio.

Aldea de Nadal

Lo que sí aclara Cordal es que la Aldea de Nadal no regresará a Fefiñáns, ya que supondría mantener la emblemática plaza cerrada durante tres meses. No da más detalles sobre su futuro inmediato, aunque de cara a próximos años ya se esboza la posibilidad de instalarla en el Paseo da Calzada —una vez Portos haga efectiva la desafectación de estos terrenos en favor del Concello, lo que evitaría cargos por su uso—.

Te puede interesar

Xosé Luis Paz, Pepita Suárez, Rosita Millet, Elvira Pisos e Unai González; directivos de la asociación Francisco Lorenzo Mariño, presentaron el cartel del ciclo humorístico

Aguiño albergará los próximos cuatro sábados de este mes su ‘Ciclo de Contadas de Humor’
Chechu López
Las excavaciones realizadas en las fosas abiertas en el atrio y el cementerio de Santa María de Asados no dieron resultado

La excavación arqueológica en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados está llegando a su fin sin localizar restos humanos
Chechu López
Andrés Sueiro en la tercera posición

El atleta del Cambados Andrés Sueiro consigue el bronce en M45 en O Barco de Valdeorras
María Caldas
Diego Martín fue unos de los cuatro jugadores arlequinados que volvieron a Baltar desde Vilalonga este verano

Portonovo: radiografía de una crisis deportiva difícil de prever
Gonzalo Sánchez