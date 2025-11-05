Cambados prescinde este año de la Aldea de Nadal y planea A Calzada de cara al futuro

Una edición anterior de la Aldea do Nadal Gonzalo Salgado

La Concellería de Festas, que dirige Tino Cordal, está ya inmersa en los preparativos e instalación de la ornamentación navideña, cuyo alumbrado mantendrá la inversión de pasados ejercicios: unos 75.000 euros. Sin embargo, este año se ha tomado la decisión de prescindir de la Aldea de Nadal. El edil explicaba esta misma semana que se descartaba la utilización de Fefiñáns, ante la imposibilidad de mantener cerrada la plaza durante tres meses. Tampoco se ve con buenos ojos que regrese a la Praza do Concello, tras la polémica surgida en el pasado año.

Así, estas dos cuestiones, unidas al alto coste de esta instalación (unos 40.000 años en el último año que se celebró en Fefiñáns) y a la finalización del obradoiro de empleo de carpintería y albañilería (que habitualmente ayudaba en los trabajos de instalación), han sido decisivas para que se descartara la continuidad de esta atracción durante el presente ejercicio.No obstante, si se diseminarán distintos elementos y pequeñas viviendas habituales de la Aldea de Nadal en distintos puntos del casco urbano de Cambados.

Paseo da Calzada

En cualquier caso, el espacio que “reúne todas as condicións” para futuras ediciones, recalca Cordal, es el Paseo da Calzada. Sin embargo, el Concello no cuenta con el permiso para instalar este año la Aldea de Nadal en este espacio del que todavía es dueño Portos de Galicia y el precio por el uso del emblemático paseo durante tres meses sería inasumible.

Cabe recordar que el Concello asumirá la titularidad de A Calzada una vez concluyan los trámites para la desafectación de los terrenos, que se espera que concluyan en 2026.