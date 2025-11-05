Alba Dopazo y Candela Fernández ganan el certamen Mar de Letras del IES Asorey

El IES Francisco Asorey organiza el certamen Gonzalo Salgado

El IES Francisco Asorey entrega el próximo lunes los premios del certamen escolar Mar de Letras que convoca anualmente junto al Concello de Cambados para todos los colegios de Galicia y que está dotado con 750 euros. Así, en esta edición, el primer premio en la categoría de poesía viajará hasta Santiago de Compostela con la alumna Alba Dopazo Guldrís, con la obra ‘Da Ausencia’. En la de relatos, el jurado eligió ‘Intres Cruzados’, de Candela Fernández Caleiro, del IES Álvaro Cunqueiro (Vigo).

En cuanto al resto de premiados, en poesía, el segundo clasificado fue Daniel Oubiña Chantada, del instituto Asorey, con la obra ‘Luz entre mareas’ y Dânia Pascual Mendoça (IES Castro Alobre de Vilagarcía) se llevó también una mención especial. En relatos, otra alumna del Asorey también se quedó con la segunda posición. Se trata de Adriana Otero Dozo, con ‘Ameaza verdadeira’. Asimismo, recibieron meción especial Zoe González Pérez, del Asorey —con la obra ‘Cando as fadas perden as ás’— y Thais Álvarez Santos, del CEE de Panxón —con ‘O inverno en Brea’—.

La entrega de los premios tendrá lugar en el salón de actos del instituto Francisco Asorey, el próximo lunes 10, a partir de la una de la tarde, con la presencia de las autoridades.