Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

La Xunta refuerza el firme en las avenidas de Galicia y Vilariño, en Cambados

Se trata de dos de las principales entradas al centro urbano

A. Louro
04/11/2025 20:45
Uno de los tramos en los que se actuó en la Avenida de Vilariño
Uno de los tramos en los que se actuó en la Avenida de Vilariño
Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acomete esta semana trabajos de refuerzo del firme de la carretera autonómica PO-550, a su paso por el término municipal de Cambados, en las avenidas de Galicia y Vilariño. Se trata, según explicó el edil de Obras, José Ramón Abal, de trabajos de mejora puntuales y parcheos. 

Así, los operarios están llevando a cabo el fresado de la superficie existente para, posteriormente, aplicar una capa de aglomerado asfáltico, en las zonas en las que el trazado presente grietas, baches o un peor estado. Las obras continuarán durante esta semana.

Cabe señalar que se trata de dos arterias fundamentales en el tráfico cambadés, al ser dos de las principales vías de entrada a la villa de albariño. En el caso de la Avenida de Vilariño, la actuación creó esta mañana cierta congestión en el tráfico, especialmente en la rotonda de la vía rápida, aunque la jornada transcurrió con normalidad.

Te puede interesar

Una actuación organizada por la asociación

La comisión de fiestas de Vilalonga lanza un último llamamiento vecinal para impedir su disolución
C. Hierro
Sito Miñanco vuelve a caer en una operación antidroga. Gonzalo Salgado

Suspenden de forma temporal la subasta de bienes a Sito Miñanco y Marcial Dorado
Olalla Bouza
Salida del colegio por una puerta diferente a la habitual, al estar vallada

Convocan un consejo escolar extraordinario para abordar la situación del colegio A Lomba de Vilagarcía
Olalla Bouza
Imagen de archivo de la cofradía de pescadores de O Grove

La Consellería do Mar y la Cofradía San Martiño estudian iniciativas para mejorar su rentabilidad
C. Hierro