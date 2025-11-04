La Xunta refuerza el firme en las avenidas de Galicia y Vilariño, en Cambados

Uno de los tramos en los que se actuó en la Avenida de Vilariño Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acomete esta semana trabajos de refuerzo del firme de la carretera autonómica PO-550, a su paso por el término municipal de Cambados, en las avenidas de Galicia y Vilariño. Se trata, según explicó el edil de Obras, José Ramón Abal, de trabajos de mejora puntuales y parcheos.

Así, los operarios están llevando a cabo el fresado de la superficie existente para, posteriormente, aplicar una capa de aglomerado asfáltico, en las zonas en las que el trazado presente grietas, baches o un peor estado. Las obras continuarán durante esta semana.

Cabe señalar que se trata de dos arterias fundamentales en el tráfico cambadés, al ser dos de las principales vías de entrada a la villa de albariño. En el caso de la Avenida de Vilariño, la actuación creó esta mañana cierta congestión en el tráfico, especialmente en la rotonda de la vía rápida, aunque la jornada transcurrió con normalidad.