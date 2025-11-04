La flota descarga en Cambados 5.800 kilos en el primer día de una campaña de volandeira que se prevé cuantiosa

Marineros en una descarga en el puerto cambadés Mónica Ferreirós

La campaña de la volandeira arrancó ayer en la Ría de Arousa manteniendo las buenas expectativas en cuanto calidad y calidad, superando las cifras de un pasado ejercicio algo flojo. Así, en la primera jornada más de cuarenta embarcaciones descargaron en la lonja cambadesa unos 5.800 kilos del bivalvo, que se vendieron a un precio medio de 6,35 euros el kilo.

En la primera parada alcanzó un valor de 11,90 euros, lo que mantiene los precios que se consiguieron en la pasada campaña. Una noticia positiva, debido también a que los kilos extraídos ayer —en una jornada en la que las embarcaciones alcanzaron los topes máximos— son sensiblemente superiores a los del anterior ejercicio. Así lo explicaba ayer el patrón mayor, Alejandro Pérez, que indicaba que la flota veía que “marisco vese” y que los parámetros de calidad se ven incluso mejores que en la pasada campaña, cuando el tamaño y calidad del producto fue también bueno.

También señalaban los marineros, recalcó Pérez, que los lances tuvieron que ser ayer más cortos de lo habituales, debido a que se recogió “algo máis de lixo que do normal”, aunque la valoración inicial fue muy positiva, iniciando el ejercicio con muy buenas sensaciones. La volandeira es un marisco cada vez más apreciado por el público en general y se espera que la compaña sea muy fructífera para la empresa de la Cofradía, Porto de Cambados, que la vende por varias unidades ya envasadas. También pulpo y erizo, aunque la razón de su fundación fue la vieira. La campaña se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2025 y los topes estipulados son de 50 kilos por tripulante embarcado con un máximo de 150 por barco y día

Vuelta a la lonja

La jornada, igualmente, supuso también el regreso de la subasta a la lonja, después de que los trabajos de cambio de cubierta concluyeran durante la semana anterior. La flota dejó así libre la nave de eviscerado de vieira en un momento de gran actividad, por el inicio de la campaña de volandeira y la de bou de vara, que sumó a la subasta el choco o el calamar; sumados a las almejas roja y japónica, además de la navaja.

Una reubicación de la subasta que se hizo “a correr” pero que era necesaria para recuperar la normalidad en la rula cambadesa tras el cambio de la cubierta. Un trabajo complejo por la presencia de amianto, pero que la empresa concesionaria de los trabajos, impulsados por Portos de Galicia, ya ha concluido. Por ello, la rula mantendrá la actividad ya sin sobresaltos hasta el final de la renovación a la que está siendo objeto la lonja.

Cabe recordar que estas obras de mejora y ampliación, que cuentan con un presupuesto de 1,37 millones de euros e incluye medidas de mejora de la eficiencia energética y nueva fontanería, además de ganar en volumen, continuarán durante las próximas semanas hasta su conclusión, en un momento de gran actividad para la flota.