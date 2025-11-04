Cambados ampliará la reforma del pabellón de O Pombal hasta los 170.000 euros

Entrada en el complejo deportivo de O Pombal, en una imagen de archivo Gonzalo Salgado

El Concello anunciaba a principios de año un paso histórico: la autorización de Costas para la desafectación de los terrenos de O Pombal donde están las instalaciones deportivas y que suponen un total de 56.566 metros cuadrados. Un trámite que, según espera el alcalde, Samuel Lago, podría concluir antes de final de año. Este es el plazo que el regidor trasladó como objetivo ante Costas y Patrimonio del Estado. Un paso fundamental para acometer mejoras y ampliaciones de estas instalaciones, especialmente en el pabellón, tras la pérdida de una ayuda de 87.000 euros de la Diputación para el cambio de la cubierta, al no recibir a tiempo los permisos.

Una necesaria actuación que el Concello tratará de acometer a través del Plan de Infraestruturas deportivas de la administración provincial de 2026. Una línea de ayudas que permitirá al Ayuntamiento ampliar el proyecto actual hasta los 170.000 euros y acometer, además del cambio de cubierta ya previsto, el acuchillado del suelo, que también presenta un mal estado, según explicó Lago.

Así, tras la pérdida de la ayuda previa de la Diputación, el Concello tratará de ejecutar esta necesaria obra en el futuro ejercicio y espera contar para entonces ya con la titularidad de estos terrenos, lo que le permitirá también poder licitar el contrato de gestión de la piscina —ya caducado— o el cambio de césped del campo de fútbol, que quedará pendiente para otras anualidades.

Modificación solicitud

Así pues, Lago insiste en que el objetivo es contar ya con la titularidad de estos terrenos antes de finalizar el año y, para agilizar este proceso, llevará mañana a Pleno una modificación de la superficie comunicada por el Servicio Provincial de Costas, tras detectar que solo se incluían las infraestructuras de uso deportivo, pero no los terrenos circundantes, lo que obligaba a realizar una segregación de estas parcelas y su adaptación catastral; algo que podría dilatar considerablemente el procedimiento.

Sin embargo, tras realizar gestiones con Costas del Estado, se recomendó al Concello que se aprobase en una sesión extraordinaria una modificación de la solicitud inicial de los terrenos a desafectar, que sí incluyan estos terrenos circundantes: aparcamientos, viales o zonas verdes de la zona, donde habitualmente se realizan plantaciones de árboles con los más pequeño, quedando todo como una unidad, lo que no haría necesario estos trámites de segregación que atrasarían la obtención de la titularidad de estos terrenos, ya en su recta final.

Así pues, la Corporación debatirá mañana, a partir de las ocho de la tarde, en una sesión extraordinaria, la aprobación de esta modificación, con la que el Concello tratará de agilizar este trámite, que permita desatascar las ansiadas demandas de mejora que presentan las instalaciones deportivas.