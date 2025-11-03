Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Martín Códax organiza un túnel del vino para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo

A. Louro
03/11/2025 15:17
Una cata en Bodegas Martín Códax
Una cata en Bodegas Martín Códax
Gonzalo Salgado

Bodegas Martín Códax organiza este sábado una nueva edición de su túnel del vino para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo. Tendrá lugar en las instalaciones de Burgáns, en dos turnos —a las 12 y a las 17 horas—, ambos con aforo limitado. Las entradas tendrán un precio de 20 euros por persona y pueden comprarse en la web.

Durante el recorrido, los asistentes podrán degustar las distintas elaboraciones que forman parte de Martín Códax Viticultores: desde los emblemáticos albariños de las Rías Baixas, hasta las creaciones de ‘La Casa de Marieta’ o los vinos de ‘Monterrei’, elaborados con la variedad godello. Todo ello acompañado de una selección de quesos con Denominación de Origen Gallega, que realzan la riqueza y diversidad de los sabores del territorio, según destaca la cooperativa saliniense.

El Día Mundial del Enoturismo, impulsado por la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin), busca poner en valor la cultura vitivinícola y fomentar el turismo enológico en toda Europa. Esta jornada se celebra cada segundo domingo de noviembre, con actividades culturales y gastronómicas en las principales regiones vinícolas del continente, en las que volverá a participar Bodegas Martín Códax con este túnel del vino.

Te puede interesar

Agentes de la unidad científica asscritos a la comisaría de Ribeira inspeccionaron de manera concienzuda las escenas del suceso de Vixán

El juez acuerda la puesta en libertad del investigado por intento de parricidio en Ribeira, al estar ingresado en una unidad de Psiquiatría
Chechu López
Mariola Sampedro, acompañada de lso concejales Ana Barreiro, Víctor Reiriz y Vicente Mariño, procedió al izado de la 'Bandeira Galicia Verde' en la playa de Coroso

Ribeira retomará su solicitud a la Adeac para que en la playa de Coroso vuelva a ondear la Bandera Azul
Chechu López
La zona está vallada

Filtraciones de agua, fisuras y grietas visibles en el revestimiento: Este es el informe del Concello de Vilagarcía sobre el colegio de A Lomba
Olalla Bouza
Os Ingleses durante el partido ante Muralla

Os Ingleses sigue invicto tras imponerse por 32-15 al Muralla RC en casa
María Caldas