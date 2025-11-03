Martín Códax organiza un túnel del vino para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo

Una cata en Bodegas Martín Códax Gonzalo Salgado

Bodegas Martín Códax organiza este sábado una nueva edición de su túnel del vino para conmemorar el Día Mundial del Enoturismo. Tendrá lugar en las instalaciones de Burgáns, en dos turnos —a las 12 y a las 17 horas—, ambos con aforo limitado. Las entradas tendrán un precio de 20 euros por persona y pueden comprarse en la web.

Durante el recorrido, los asistentes podrán degustar las distintas elaboraciones que forman parte de Martín Códax Viticultores: desde los emblemáticos albariños de las Rías Baixas, hasta las creaciones de ‘La Casa de Marieta’ o los vinos de ‘Monterrei’, elaborados con la variedad godello. Todo ello acompañado de una selección de quesos con Denominación de Origen Gallega, que realzan la riqueza y diversidad de los sabores del territorio, según destaca la cooperativa saliniense.

El Día Mundial del Enoturismo, impulsado por la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin), busca poner en valor la cultura vitivinícola y fomentar el turismo enológico en toda Europa. Esta jornada se celebra cada segundo domingo de noviembre, con actividades culturales y gastronómicas en las principales regiones vinícolas del continente, en las que volverá a participar Bodegas Martín Códax con este túnel del vino.