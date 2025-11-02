El magosto de Cambados reparte 100 kilos de castañas en media hora

Las gaitas sonaron en Fefiñáns en un Magosto de éxito Mónica Ferreirós

Cambados reúne un año más a medio centenar de personas para celebrar el tradicional magosto popular en la Plaza de Fefiñáns y bate récords repartiendo hasta 100 kilos de castañas en tan solo media hora.

Aunque poco antes de las 18:00 horas la lluvia amenazaba la celebración del magosto, finalmente el cielo dio tregua y permitió disfrutar de una tarde con mucho ambiente, música de las gaitas BoudeBou, y unos 100 kilos de castañas asadas, “20 máis que o ano pasado”, apuntó el alcalde de Cambados, Samuel Lago.

Solo hicieron falta 30 minutos para acabar con cien kilos de castañas Mónica Ferreirós

A pesar de la cantidad industrial de castañas que se asaron en Fefiñáns no duraron más de media hora, pasadas las 18:30 horas ya no quedaban existencias, certificando un año más el éxito de esta fiesta que se celebra en todos los municipios en fechas próximas al Samaín.

Esta cita, que los de Cambados ya definen como “tan nosa”, estuvo organizada por la Zona Centro y el Concello de Cambados y contó con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

Magosto en Meaño y A Illa

Los magostos continuarán en la comarca durante este mes de noviembre y el próximo será este fin de semana, el 9 de noviembre, en Meaño en el Pavillón de Xil a partir de las 17:00 horas. Allí ofrecerán castañas, música, rosca y chocolate caliente, además de un actuación infantil de la mano de Javi Solla.

En A Illa de Arousa también asarán castañas ese mismo día, domingo 9 de noviembre, gracias a la ACD Dorna. La cita en este caso será en la plaza del Concello aunque la organización advierte que en caso de lluvias la celebración se trasladará a la plaza de abastos.