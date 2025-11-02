Mi cuenta

Cambados

Indignación en Cambados por una serie de robos y destrozos en el patrimonio local

El Concello denuncia el robo de la escultura situada en el mirador de Refoxos y advierte que no se trata de un caso aislado

Fátima Pérez
02/11/2025 12:36
Pieza ubicada en el mirador de Refoxos
Pieza ubicada en el mirador de Refoxos
Cedida

El Concello denuncia una oleada de actos vandálicos en Cambados tras encontrar destrozada la escultura situada en el mirador de Refoxos. Al parecer, también robaron una parte de la estructura.

El gobierno local insiste en que no se trata de un caso aislado y que son ya varios los destrozos y robos que ha sufrido el municipio en los últimos meses. Asegura además que ya en su día rompieron otra estatua en Tragove, robaron el columpio en Castrelo, y rompieron las barandillas de un puente en la desembocadura del Umia. 

Por todo ello el Concello se pregunta “a quén lle pode molestar que Cambados adecente os seus espazos naturais” y criminaliza estos sabotajes en el patrimonio municipal. 

