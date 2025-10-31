Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La DO Rías Baixas hizo 64.000 kilómetros para su promoción este año y prepara la de 2026

Redacción
31/10/2025 18:37
La reunión celebrada este viernes
| cedida

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas celebró hoy una reunión con representantes de sus bodegas para hacer balance sobre sus proyectos y estrategias de promoción en este 2025 y avanzar en la planificación de la de 2026.

Desde la DO cifraron en más de 64.000 los kilómetros recorridos en lo que va de año para promocionar los vinos de sus 107 bodegas exportadoras.

En total, se realizaron en lo que va de ejercicio nueve viajes internacionales a destinos como Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Puerto Rico, Dinamarca y Reino Unido. También ocho estatales, a ciudades como Madrid, Ciudad Real, Barcelona y A Coruña.

Apoyo a la exportación

Para apoyar a las 107 bodegas exportadoras de esta Denominación de Origen, “personal del Consejo Regulador ha hecho las maletas hasta 17 veces con la intención de dar a conocer las cualidades de los vinos de Rías Baixas”, valoraron este viernes.

Así, Rías Baixas estuvo presente, por ejemplo, en el marco de ferias como Prowein, London Wine o a través de actividades propias organizadas ad hoc como salones de vinos, roadshows, promociones en punto de venta, formaciones, patrocinios y misiones inversas, entre otras, “para ampliar los horizontes del príncipe dorado de los vinos, como es el Albariño Rías Baixas”.   “Un esfuerzo en el que el Consejo Regulador no solo ha invertido imaginación y tiempo, sino también dinero, concretamente cerca de 800.000.000 euros para fomentar la proyección de los vinos de Rías Baixas en los mercados internacionales”.

