Diario de Arousa

Cambados

Investigan una presunta agresión sexual a una menor de siete años

El Juzgado de Cambados instruye la causa

A. Louro
31/10/2025 06:00
Juzgados Cambados
El Juzgado de Cambados instruye la causa
Gonzalo Salgado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha decretado una prórroga de la instrucción de una causa abierta por una denuncia por una presunta agresión sexual a una menor de siete años e edad. La causa se abrió en mayo de 2024 y, tras un año de instrucción, decidió prorrogarse al estar pendiente un informe del Instituto Nacional de Roxicoloxía e Cinecias Forenses y del informe de la médica.

Según recoge el auto emitido por el juzgado cambadés, los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando la menor —vecina de O Salnés— fue atendida por el servicio de emergencias del hospital Provincial de Pontevedra por una presunta agresión sexual, iniciándose así el protocolo. La causa se abrió en junio de ese año, acordando la declaración como investigado del padre de la menor y como perjudicada a la madre. El procedimiento sigue así su curso de instrucción, hasta recabar todas las pruebas posibles para que pueda decretarse la fecha de un juicio.

