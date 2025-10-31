Comprar por 30 euros y pagar solo 20: Cambados saca los Bonos Outono

Juan Rey y Tino Cordal presentaron hoy esta campaña | Mónica Ferreirós

La asociación de comerciantes Cambados Zona Centro presentaron hoy una nueva acción promocional, los Bonos de Outono. Estos permitirán a los clientes hacer compras por valor de 30 euros y pagar solo 20, en una iniciativa que busca animar las compras en el comercio y hostelería local en la campaña previa a la Navidad.

De esta forma, el Ayuntamiento pone 6.000 euros de inversión, con los que financiar esa diferencia de 10 euros. Así pues, el retorno que se espera en favor de los negocios asociados es de “un mínimo de 18.000 euros”, valoró el concejal de Promoción Económica, Tino Cordal; pero incluso hasta un arco de 30.000, según presidente de Zona Centro, Juan Rey.

Así se estima en base a campañas similares anteriores, que “funcionaron moi ben”, valoró el representante de la asociación de comerciantes cambadeses.

Las personas interesadas en adquirir estos bonos pueden hacerse con ellos en la sede de Zona Centro, en la inmobiliaria y seguros Juan Rey y también a través de la página web de la citada asociación de comerciantes.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos packs de bonos, por importe total de 60 euros. Se podrán consumir para compras entre el 10 de noviembre y el 26 del mismo mes, justo antes del Black Friday y de la campaña navideña, en la que siempre suele organizarse, además, otra acción de fidelización de clientes para las compras navideñas en establecimientos del comercio de Cambados.