Reducen el ingreso mínimo de una madre de Cambados con dos hijas a cargo, una con discapacidad, a 51 euros al mes

Amigos de Galicia trata de cubrir las necesidades básicas de esta familia Gonzalo Salgado

La Seguridad Social está actualizando las cuantías del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Fundación Amigos de Galicia alerta del “fuerte impacto” que está teniendo en numerosos hogares de la comarca de O Salnés, especialmente en familias que actualmente atiende la asociación en puntos como Cambados o Vilagarcía.

Así pues, en las últimas semanas, la entidad ha detectado un aumento de personas beneficiarias que, tras la revisión de sus expedientes, han visto reducidas de forma considerable las cuantías que perciben. Una situación que, señalan desde la asociación, afecta a perfiles muy diversos, incluyendo familias y unidades de convivencia con distintos niveles de vulnerabilidad, muchas de ellas con menores o personas con discapacidad a su cargo, “generando gran preocupación entre las personas atendidas, muchas de las cuales dependen del IMV como principal fuente de ingresos para cubrir necesidades básicas, vivienda o suministros”, tal y como advierten desde Amigos de Galicia.

“Inviabilidad económica”

Un ejemplo de ello se da en una familia vulnerable en Cambados, donde una madre con dos hijas a cargo —una de ellas mayor de edad y otra menor con discapacidad— ha visto reducida su prestación del Ingreso Mínimo Vital a 51,20 euros mensuales tras la revisión. En este caso, hasta el momento recibía alrededor de 430 euros al mes, según indican desde Amigos de Galicia, que indican que los únicos ingresos complementarios del hogar proceden de una beca finalista del Ministerio destinada exclusivamente a cubrir terapias, transporte y refuerzo escolar de la menor con discapacidad, mientras que la hija mayor únicamente accede a empleos temporales durante la época estival. A ello se suma un alquiler de 450 euros mensuales.

Una situación, advierten desde la entidad, que “evidencia la inviabilidad económica” de este hogar, al que la fundación trata de cubrir sus necesidad básicas, apoya en la búsqueda de empleo o ofrece asistencia excepcional en el pago del alquiler, entre otras cuestiones.

Este, sin embargo, no es un caso aislado. En Vilagarcía, otra familia monoparental, con una madre encargada de un menor con discapacidad, vio también reducida su prestación del ingreso Mínimo Vital hasta los 150,24 euros mensuales.

Pobreza y exclusión social

Así pues, desde Amigos de Galicia recuerdan que el Ingreso Mínimo Vital nació con la finalidad de garantizar un nivel básico de ingresos que evitara la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, denuncian, las revisiones actuales están alejando esa finalidad, “dejando a muchas familias en una situación económica límite”, advierten, ya que la falta de ingresos suficientes “está derivando en situaciones extremas de riesgo residencial y pérdida de alojamiento entre los hogares más vulnerables”.

En este sentido, la entidad subraya que una especial preocupación se centra en las familias con menores a cargo, particularmente aquellas con hijos e hijas con discapacidad, que se están viendo gravemente afectadas por las reducciones en las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, poniendo en riesgo también la continuidad educativa de los menores y su estabilidad residencial, tal y como ponen en alerta desde la asociación, que indican también más casos en Ourense o Santiago.