Premian a Bodegas Martín Códax por su compromiso con la cultura gallega

Un concierto de Os Xoves de Códax, el pasado agosto Gonzalo Salgado

Bodegas Martín Códax fue reconocida en los Premios AUPA 2025, en la categoría de iniciativa privada, por su labor de apoyo y promoción de la cultura gallega a través de sus proyectos musicales Os Xoves de Códax y Outono Códax Festival.

En esta edición, el jurado quiso destacar el compromiso de la firma cambadesa con la “creación y consolidación de espacios culturales en Galicia que unen música, territorio y valores sociales, situando a la bodega como un referente en el apoyo a la cultura y en la conexión entre el vino, las personas y las manifestaciones artísticas que nacen en su entorno”.

Los Premios AUPA están organizados por la revista Rock and Roll Army y nacieron con el propósito de reconocer la labor de personas, empresas y proyectos que contribuyan de forma notable al avance colectivo del sector musical. Concedidos por un jurado de profesionales expertos, estos galardones se otorgan de manera participativa e independiente, poniendo el foco en aquellas iniciativas que, “desde la creatividad, la valentía o el compromiso social, inspiran y sirven como ejemplo a seguir dentro de la industria musical”.

La gala de entrega de los reconocimientos se celebró hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao, como cierre de la feria profesional BIME, uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica.

Durante la ceremonia, se puso en valor la diversidad de agentes que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una escena musical más ética, sostenible e inclusiva, principios que también inspiran estos galardones.