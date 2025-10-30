La Santa Compaña se adelanta a Samaín y desfila en la oscuridad de las calles de Cambados

Desfile de Santa Compaña en Cambados Gonzalo Salgado

La Santa Compaña se adelantó ayer a la noche de Samaín en Cambados, huyendo de la lluvia que se preveía para la jornada de hoy. Así pues, la oscuridad de las calles del albariño acogió ayer un terrorífico desfile, que volvió a ser multitudinario. Así, caracterizados con los más aterradores disfraces, niños y adultos, acompañados de la música de la Banda de Música Xuvenil del CMUS y la Banda de Castrelo, infundieron terror a lo largo de un itinerario que se inició en la plaza del Auditorio, pasando por la Praza de Alfredo Brañas, en un recorrido circular.

Una marcha terrorífica con canciones y acompañamiento instrumental, a cargo de alumnos del Conservatorio Elemental e Escola de Música (CMUS), que convirtieron la tarde-noche de ayer en un canto a las tradiciones gallegas y que ya es una actividad obligatoria para el Samaín en Cambados.

Tras el concurrido desfile, los más pequeños pudieron disfrutar de una merienda en el vestíbulo del Auditorio, organizada por el CMUS. Cabe recordar que hoy concluirán las actuaciones “terroríficas, arrepiantes, tremebundas e espantosas” que protagonizan desde principio de semana los alumnos del Conservatorio y Escola de Música cambadés.

Mañana, cuando la noche más terrorífica del año —el Samaín— hará presencia, la Concellería de Cultura organiza una fiesta temática en los jardines de Torrado, donde no faltará música, DJ y decoración para la ocasión, además de “algunha que outra sorpresa”, a partir de las siete de la tarde.

El programa, sin embargo, concluirá el domingo, a las seis, con la celebración de un magosto popular en Fefiñáns.