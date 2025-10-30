Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El taller de batucada de Cambados inicia una nueva edición con el festival de percusión en el horizonte

A. Louro
30/10/2025 15:52
OLODUM DE COIO
El taller nació en el seno de la agrupación 'Olodum do Coio'
Cedida

Cambados abrirá de nuevo el taller de Batucada próximo lunes, 3 de noviembre, en la que será su duodécima edición.  Nacido en el seno de la agrupación musical ‘Olodum do Coio’, una iniciativa organizada por la Asociación  Galega de Percutas y que está convirtiéndose en una actividad consolidada a nivel autonómico.

El taller contará con numerosos actos a lo largo del curso entre los que cabe destacar el Samaín, Cabalgata de Reyes Magos, Carnaval, Feria Franca y como no, la Festa do Albariño, detalló el concejal de Cultura, Liso González.

Como broche del evento, y coorganizado por el Concello, en junio se celebrará el décimo aniversario del festival de percusión ‘O Xacobeo Percute’, que pretende concentrar a cientos de percusionistas de Europa, presentando “unha proposta totalmente innovadora que profesionaliza o sector, levando a batucada  ao escenario con textos e composición 100% de autoría galega”.

“O Xacobeo  Percute é a evolución natural destos 12 anos facendo música coa poboación cambadesa”, subrayó Jorge Pérez, director del festival. 

Las inscripciones al taller se pueden realizar en el número 652 809 080 o en el correo cambadospercute@gmail.com.

