El taller de batucada de Cambados inicia una nueva edición con el festival de percusión en el horizonte

El taller nació en el seno de la agrupación 'Olodum do Coio' Cedida

Cambados abrirá de nuevo el taller de Batucada próximo lunes, 3 de noviembre, en la que será su duodécima edición. Nacido en el seno de la agrupación musical ‘Olodum do Coio’, una iniciativa organizada por la Asociación Galega de Percutas y que está convirtiéndose en una actividad consolidada a nivel autonómico.

El taller contará con numerosos actos a lo largo del curso entre los que cabe destacar el Samaín, Cabalgata de Reyes Magos, Carnaval, Feria Franca y como no, la Festa do Albariño, detalló el concejal de Cultura, Liso González.

Como broche del evento, y coorganizado por el Concello, en junio se celebrará el décimo aniversario del festival de percusión ‘O Xacobeo Percute’, que pretende concentrar a cientos de percusionistas de Europa, presentando “unha proposta totalmente innovadora que profesionaliza o sector, levando a batucada ao escenario con textos e composición 100% de autoría galega”.

“O Xacobeo Percute é a evolución natural destos 12 anos facendo música coa poboación cambadesa”, subrayó Jorge Pérez, director del festival.

Las inscripciones al taller se pueden realizar en el número 652 809 080 o en el correo cambadospercute@gmail.com.