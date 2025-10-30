Detienen a un hombre y a una madre por venderle fotos y ropa interior de su hija menor de edad

Uno de los detenidos a la llegada a las dependencias de la Guardia Civil Cedida

La Guardia Civil de Cambados detuvo a un hombre y a una mujer, vecinos de la comarca de O Salnés, de 31 y 40 años, respectivamente, por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor. La investigación sobre este caso, según ha confirmado el instituto armado, comenzó tras la denuncia presentada por la mujer, que aseguraba ser víctima de supuestas coacciones —así como su hija menor de edad— por parte de una persona con la que había tenido algún encuentro casual.

Así, ambos se habían conocido a través de una aplicación de citas y habían quedado en varias ocasiones, según relató en su denuncia. La mujer aseguraba que él había contactado con su hija para pedirle imágenes y vídeos de índole sexual, proponiéndole dedicarse a venderlos, alegando que trabajaba para una promotora y que contaría con la autorización de su madre, procediendo a amenazar a ambas tras la negativa de la menor.

Sin embargo, en el transcurso de la investigación, la Guardia Civil comprobó que había sido la propia madre de la menor la que habría puesto en contacto a este hombre con su hija, llegando incluso a enviarle vídeos de su hija de contenido sexual en ropa interior, así como le hizo entrega de alguna prenda íntima de la menor, según señaló el instituto armado.

Así, tras conocer su implicación, se produce la detención de esta madre imputándole un supuesto delito contra la libertad sexual, además de otro delito de revelación de secretos. Asimismo, se arrestó también al hombre, al que se le imputan varios delitos relacionados con la explotación sexual y corrupción de menores, además de un delito de coacciones, revelación de secretos y contra la libertad sexual de la menor.

Libertad con cargos

Los detenidos, junto con las diligencias, fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, que decretó la libertad provisional con cargos de los dos detenidos, tras prestar declaración ante el juez instructor.

Cabe señalar que en el transcurso de los arrestos cometidos por el instituto armado se incautaron también varios dispositivos electrónicos utilizados por los presuntos autores para llevar a cabo la actividad delictiva, en los que se espera poder localizar material de interés para la investigación todavía en curso, tal y como anunció la Guardia Civil a través de un comunicado.