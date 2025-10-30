Cambados traslada su fiesta de Samaín al Salón Peña

Los conciertos del CMUS iniciaron el programa del Samaín Gonzalo Salgado

La Concellería de Festas anunció esta misma tarde que la fiesta temática por Samaín se trasladará del parque de Pazo Torrado al Salón de Congresos e Exposicións José Peña ante la incertidumbre por la previsión meteorológica.

Será a las 18:30 horas y no faltará música, DJ y decoración para la ocasión, además de “algunha que outra sorpresa”, según ya adelantó el concejal Tino Cordal.

El programa, sin embargo, concluirá el domingo, a las seis, con la celebración de un magosto popular en Fefiñáns.