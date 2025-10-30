Cambados recupera el proyecto del parque deportivo y skatepark de O Pombal para optar al Plan Extra

Uno de los planos donde se vislumbra el diseño del skatepark Cedida

Cambados quiere rescatar el proyecto de construcción de una zona de esparcimiento en O Pombal, en la Rúa do Atlántico, donde se habilitará un skatepark de 1.350 metros cuadrados e infraestructura para la práctica de parkour y calistenia. La actuación fue presentada ya en el anterior mandato, con un coste de 216.000 euros, que ahora tendrá que actualizarse por la subida de precios. Un importe que el Concello tratará de financiar a través del Plan Extra de la Diputación, cuyo plazo para presentación de solicitudes por parte de los ayuntamientos termina la próxima semana.

Así lo avanzó el alcalde cambadés, Samuel Lago, después de que el cuatripartito haya optado por esta actuación tras ponerse varios proyectos sobre la mesa. Cabe recordar que en el marco de esta línea de ayudas provincial se concurrió este año para financiar la necesaria reforma de Pazo Torrado, que el ejecutivo espera poder licitar antes de que acabe el presente año.

Cambados prevé iniciar la reforma de Pazo Torrado antes de finalizar el año Más información

Características del proyecto

Así pues, según presentó el propio Lago en el mandato anterior, este proyecto pasa por la construcción de un parque deportivo en una parcela de 3.000 metros cuadrados en la Rúa do Atlántico diseño, con un diseño basado en la espiral de Fibonacci, intercalando zonas ajardinadas con infraestructuras para la práctica del parkour o calistenia, así como un skatepark de 1.350 metros cuadrados

De este modo, en el centro habrá un “bowl” para el skate y bordeando el lomo de la espiral se crearán recorridos con rampas, escaleras y barandillas, más centrados en el skate street y perfecto para “grinds” o “slides”. También tendrá una zona con obstáculos, como muros y barras, para la práctica de parkour y calistenia, que consiste en realizar ejercicios físicos con el propio peso corporal. Para estos últimos se proyectan unos pavimentos más blandos, según explicó en la presentación del proyecto en 2023 la arquitecta cambadesa, Paula Alfonso, encargada de la redacción de la actuación.

En medio de todo esto se habilitarán zonas ajardinadas con árboles y plantas como olivos, cerezos y laurel, entre otras especies vegetales.

El alcalde, Samuel Lago, junto a redactores del proyecto, durante su presentación en 2023 Gonzalo Salgado

El objetivo pasa así por fomentar la actividad deportiva al aire libre y fomentar un estilo de vida saludable, además de ser una demanda de jóvenes que practican estos deportes en la villa del albariño.

En cuanto al plazo de ejecución, las obras podrían durar un año y medio, según incluía el proyecto presentado en el anterior mandato y que se empezó ya a redactar en el año 2022. Cabe recalcar que ahora se revisará esta actuación para adaptar los costes tras la subida generalizada de precios por la inflación y concurrir a esta línea de ayudas provincial para obtener los fondos necesarios.

Red de Ciudades Saludables

Esta propuesta vuelve así a la palestra tras concurrir en 2023 a una subvención de fondos europeos Next Generation que concede el Gobierno central a la Red Española de Ciudades Saludables y que finalmente no fue concebida al agotarse el crédito de esta línea de ayudas.

No obstante, ya por aquel entonces Lago subrayó que de conseguir esa ayuda se buscarían otros fondos, al estar decididos a llevar adelante este proyecto, presentándose así el Plan Extra de la Diputación como una buena oportunidad para conseguir estos fondos.

Cabe recordar que para concellos de 10.001 a 20.000 habitantes, entre los que entra Cambados, el Plan Extra contempla una aportación máxima de 900.000 para el 75% de la financiación por parte de la Diputación.