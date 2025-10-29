Mi cuenta

Cambados

La Xunta relanza el legado de Asorey con una exposición de más de cien piezas

La muestra es la más completada realizada en honor al autor y está abierta al público en la Cidade da Cultura

A. Louro
29/10/2025 01:25
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, inauguró ayer la exposición en la Cidade da Cultura de Santiago
El presidente autonómico, Alfonso Rueda, inauguró ayer la exposición en la Cidade da Cultura de Santiago
Cedida

El legado de Francisco Asorey (Cambados, 1889) es innegable como uno de los escultores más destacados de Galicia y de los renovadores de la escultura española del siglo XX. Una prolífica obra que la Xunta —junto a la Fundación Cidade da Cultura y la Real Academia Galega de Belas Artes— pretende poner en valor a través de la exposición ‘Francisco Asorey, unha recuperación necesaria’, inaugurada ayer en la Cidade da Cultura de Santiago y que reúne más de un centenar de piezas, entre esculturas, escayolas, dibujos, imágenes y documentos de la época, y que se enmarca en la celebración del Día das Artes Galegas 2025, dedicado este año al cambadés.

El recorrido está concebido como un “paseo”, en el que el público puede descubrir la evolución artística de Asorey y su búsqueda de equilibrio entre tradición, espiritualidad y modernidad, según explicó ayer el comisario de la muestra, Miguel Fernández Cid.

Entre las piezas de la muestra, destacan aquellas que representan la identidad de Galicia a través de la mujer, como ‘O tesouro’, de 1924; ‘Naiciña’, de 1921, o ‘Ofrenda a San Ramón’, de 1923. También se incluyen en ella herramientas que utilizaba en su día a día; dibujos; monografías dedicadas al escultor y escayolas, ya que Asorey las creaba como base para posteriormente pasar las piezas a granito o madera. En total, más de un centenar de piezas del escultor con las que el público puede repasar todo su legado artístico.

“A identidade dun pobo”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Cultura, José López, inauguró ayer la exposición, que se mantendrá abierta al público hasta abril. “O que pretende esta exposición é mirar a Asorey cos ollos de hoxe para entender o seu legado. Todos eses anos, esa longa vida na que traballou e se identificou coa historia da arte galega e tamén co noso país. Foi moito máis que un escultor brillante. Máis ben foi un creador total”, subrayó Rueda.

En este sentido, el presidente autonómico subrayó quela muestra es un homenaje tanto al escultor cambadés como a la propia Galicia, por su capacidad de expresar en la piedra y en la madera la “identidade dun pobo” abierto al mundo: “Asorey tallou na pedra o carácter dun pobo. Esa Galicia orgullosa das súas raíces e aberta ao mundo”, destacou o presidente. Será además, la mayor muestra —y más completa— realizada hasta el momento para el autor y que cuenta con la colaboración de su nieta, Carmen Asorey.

Así, consigue reunir más de un centenar de piezas procedentes de instituciones de toda España (entre ellas, el Museo Reina Sofía, el Museo de Arte Sagrado de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de A Coruña, el Museo do Pobo Galego, el Museo de Lugo, el Museo de Pontevedra o el Museo Valle-Inclán), tal y como puso en valor ayer Alfonso Rueda, que animó a presenciar la muestra en el Museo do Gaiás.

