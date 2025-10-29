Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La nueva edición del congreso Gastro Movida llegará este año hasta Martín Códax

A. Louro
29/10/2025 15:17
Presentación de la cuarta edición del congreso
Presentación de la cuarta edición del congreso
Cedida

La cuarta edición de Gastro Movida se celebrará los próximos 5 y 6 de noviembre en Vigo, que se convertirá en capital de la gastronomía. Sin embargo, como novedad, contará con mesas redondas, catas, showcookings, obradoiros y andainas por diferentes puntos del litoral pontevedrés, que incluyen una visita a Bodegas Martín Códax, convirtiendo así a Cambados en una de las paradas de este congreso, que pretende también promover el turismo en la provincia, convertida durante esas dos jornadas en centro de las miradas en el sector gastronómico gallego y nacional.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, estuvo hoy presente en la presentación de la nueva edición de este evento, del que destacó que “é a panca perfecta para difundir contidos de valor da industria da gastronomía”. La representante autonómica estuvo acompañada por el director de Gastro Movida, David Suárez, que indicó que hostelería, productores, distribuidores y profesionales de otras áreas expertos en el sector estarán presentes en un congreso que “promove, por encima de todo, o networking real”, ya que se trata de un “punto de encontro para crear sinerxias e negocio entre empresas e organizacións”, según explicó el director del evento.

