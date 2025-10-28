Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La previsión de lluvia adelanta el desfile de la Santa Compaña en Cambados

A. Louro
28/10/2025 20:03
Los conciertos del CMUS iniciaron el programa del Samaín
Gonzalo Salgado

El Samaín ya ha empezado a vivirse esta semana en Cambados con las “terroríficas” interpretaciones de los alumnos del Conservatorio Elemental e Escola de Música (CMUS), pero las previsiones de lluvia durante esta semana ponían en peligro la continuidad del resto del programa, por lo que desde el Concello se ha decidido por adelantar una de las actividades más llamativas: el desfile de Santa Compaña, que tendrá lugar mañana, a partir de las 19:30 horas.

La cita volverá a contar con animación musical y merienda posterior y desde el CMUS animan a la participación de pequeños y mayores caracterizados con sus disfraces más aterradores. La comitiva partirá de la Praza de Dolores del Valle (a las 19:30 horas) y pasará por las calles Ourense, infantas, Praza de Alfredo Brañas, Castriño y San Francisco, bajo el ritmo de la Banda de Música Xuvenil del CMUS, en colaboración de la Banda de Música de Castrelo.

Cabe recordar que el programa diseñado por el Concello incluye también una fiesta temática en los jardines de Torrado el viernes, donde no faltará música, DJ y decoración para la ocasión, además de “algunha que outra sorpresa”, y un magosto popular en Fefiñáns, que supondrá el broche del Samaín, el domingo, a las 18 horas.

