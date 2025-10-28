Mi cuenta

Cambados

El Magariños se rebela ante el destrozo de su huerto por los vecinos que llevan allí a sus perros

Varios de los carteles prohibitivos fueron arrancados, según denuncia la directora del centro 

A. Louro
28/10/2025 01:00
El colegio ha instalado nueva señalización
Gonzalo Salgado

El CEP Antonio Magariños Pastoriza se ha rebelado ante la falta de civismo, especialmente tras el destrozo de su huerto infantil. Su directora, Pilar Xiráldez, explica que la entrada de vecinos en el patio, que llevan allí a sus perros, ha estado causando diversos problemas, tanto por la presencia de excrementos de los animales como por los desperfectos en el huerto escolar.

Sin embargo, esta semana ha sido la gota que colmó el vaso, ya que algunos de los carteles instalados advirtiendo de la prohibición de la entrada de perros aparecieron arrancados. Por ello, se han decidido incluso por instalar cámaras que detecten a los infractores, cuya falta de civismo afecta a esta actividad escolar.

En este sentido, Xiráldez indica que los alumnos van a la huerta “con moita ilusión” y no es de recibo encontrarse con diferentes destrozos. En el caso de los nabos, por ejemplo, se tuvieron que replantar ya en dos ocasiones. Por ello, invita a la concienciación y a un mayor civismo a las personas que han estado utilizando este patio como sitio para dejar sueltos a sus animales.

