Ramón Caride presenta su antología poética 'Diacrónica', en la Casa das Formigas

A. Louro
27/10/2025 19:05
Ramón Caride, en una imagen de archivo
Mónica Ferreirós

La Casa das Formigas acoge mañana la presentación de ‘Diacrónica’, una antología bilingüe (gallego-castellano) de la poesía de Ramón Caride, que recoge 27 creaciones del autor, algunos de ellos, de anteriores publicaciones. Será a las 19 horas y estará acompañado por la también escritora estradense Charo Valcárcel.

La autora presentará también su nueva obra: ‘A nena chuvia’, en la que el escritor cambadés firma el prólogo de esta libro de poesía y en el que Caride subraya que la estredanse “afianza de vez a súa propia e persoal voz, o seu xeito particular de re-crear o mundo, integrando estas caracteristicas súas de precedentes entregas e transcendéndoas, ao tempo, cunha fermosa metáfora: a da auga”.

