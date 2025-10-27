Cambados
Ramón Caride presenta su antología poética 'Diacrónica', en la Casa das Formigas
La Casa das Formigas acoge mañana la presentación de ‘Diacrónica’, una antología bilingüe (gallego-castellano) de la poesía de Ramón Caride, que recoge 27 creaciones del autor, algunos de ellos, de anteriores publicaciones. Será a las 19 horas y estará acompañado por la también escritora estradense Charo Valcárcel.
La autora presentará también su nueva obra: ‘A nena chuvia’, en la que el escritor cambadés firma el prólogo de esta libro de poesía y en el que Caride subraya que la estredanse “afianza de vez a súa propia e persoal voz, o seu xeito particular de re-crear o mundo, integrando estas caracteristicas súas de precedentes entregas e transcendéndoas, ao tempo, cunha fermosa metáfora: a da auga”.