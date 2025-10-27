Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

La música más “terrorífica” abre las actividades del Samaín en Cambados de mano del CMUS

A. Louro
27/10/2025 20:35
Samaín Cambados niños
Alumnos de Música e Movemento fueron los protagonistas
Gonzalo Salgado

 Los alumnos del Conservatorio Elemental e Escola de Música (CMUS) de Cambados fueron hoy los encargados de dar el pistoletazo de salida a las actividades del Samaín en la villa, que vivirá una semana de ambientación “terrorífica”. El turno fue así para los más pequeños, los estudiantes de “Música e Movemento”, que deleitaron a familiares y público con la interpretación de temas como ‘Xa chegou o Samaín’, ‘Son vampiro’ o ‘Conxuro de Samaín’.

Con esta banda sonora, el CMUS dio inicio a sus “actuacións terroríficas, arrepiantes, tremebundas e espantosas”, que se prolongarán hasta el jueves en el Auditorio. Y lo hizo, además, con participantes y público caracterizados con sus mejores —y más aterradores— disfraces.

El jueves 30 será el turno de uno de los eventos más llamativos del programa: el desfile de la Santa Compaña, que dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que hay previsión de lluvia. El propio día de Samaín, el viernes 31, habrá también una fiesta temática en los jardines de Torrado, donde no faltará música, DJ y decoración para la ocasión, además de “algunha que outra sorpresa”, para cerrar el programa con un magosto popular, previsto en Fefiñáns.

