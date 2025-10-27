La flota de Cambados afronta con optimismo la campaña de volandeira de este año

El cambio de cubierta de la lonja ya ha concluido y la flota podrá regresar en breve a la sala de subastas Gonzalo Salgado

La flota cambadesa iniciará la próxima semana la campaña de la volandeira. Será a partir del 3 de noviembre cuando los barcos tienen previsto iniciar la extracción de este bivalvo con un arte tan tradicional como el bou de vara o el de mano. Desde la Cofradía de Cambados, principal puerto de descarga, señalan que los muestreos previos —para medir el plomo en las volandeiras— apuntan a ser optimistas, ya que se prevé una cantidad superior a la de la anterior campaña, cuando se descargaron 138.500 kilos , según los datos de Pesca de Galicia.

Sin embargo, el patrón mayor, Alejandro Pérez, pide cautela, ya que tras un pasado ejercicio algo flojo, especialmente con la vieira, ahora hay que comprobar que estos buenos indicadores se traduzcan en capturas.

Sala de subastas

Así, con a una semana vista del inicio de la campaña, la flota espera poder recuperar la lonja —actualmente inmersa en obras de ampliación— para acoger las subastas en una de las campañas más productivas para el Pósito, que se vio forzado a cambiar de ubicación la sala hasta la nave de eviscerado de vieiras por el cambio de cubierta. Un trabajo complejo por la presencia de amianto, pero que la empresa concesionaria de los trabajos, impulsados por Portos de Galicia, ya ha concluido.

El objetivo inicial es que durante esta semana los trabajos estén completamente concluidos —a falta de los aseos y neveras— para que la flota pueda recuperar la sala de subastas de cara al inicio de la campaña de volandeira. Una posibilidad que, si embargo, el patrón mayor veía “complicada”, según explicaba la pasada semana, debido a que estos trabajos se contraban todavía en una fase algo más atrasada, por lo que la empresa “tería que apurar moito”.

En cualquier caso, será cosa de semanas, aunque continuarán el resto de obras de mejora y ampliación, que cuentan con un presupuesto de 1,37 millones de euros e incluye medidas de mejora de la eficiencia energética y nueva fontanería, además de ganar en volumen.