El Refugio logra recaudar 760 euros para una cirugía crítica a un gato: “Gracias a esa gente anónima”

Radiografía del gato, con hasta tres fracturas en sus patas traseras Cedida

El Refugio de Cambados lanzaba un SOS el pasado jueves tras encontrar a un gato abandonado en un contenedor en el lugar de O Castriño, que presentaba hasta tres facturas en las patas traseras. Su delicado estado de salud hacía necesario que se sometiese a una operación, sin la cual no podría volver a caminar. Sin embargo, la entidad no podía costearse el coste de esta cirugía crítica —760 euros— para lo que pidió colaboración ciudadana. Y esta no tardó en llegar.

Así, y “gracias a esas personas anónimas”, señalaba ayer la directora del Refugio, Olga Costa, se consiguió lograr el objetivo y ayer mismo se pudo operar al felino. Así, tras una cirugía de casi cuatro horas, se pudo operar una de las patas, aunque en la otra no se pudo actuar al llevar ya más de una semana rota y la posible intervención dependerá de su evolución.

Aún con este final feliz, cabe señalar que las 24 horas posteriores serían claves para la recuperación de la anestesia y, una vez superadas, tendrá que estar de reposo mínimo durante un mes.

No es un caso aislado, señala Costa, que en los últimos meses viene advirtiendo el abandono de varias camadas de gatos. Cabe señalar que en este caso ya se informó de la situación al Seprona, que se encarga de la investigación del autor del abandono de este felino.

Así, Costa señala que ya hay alguna pista de donde pudo salir este gato, cuya historia, sin embargo, muestra que también hay “gente anónima” solidaria, al “no poder contar con las administraciones”.