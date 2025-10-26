El PP de Cambados lamenta “máis retrasos” en el estudio para el futuro de la Praza de Abastos
Ven “inadmisible” que el cuatripartito no tuviese previsto una partida para la redacción del proyecto del mercado
La Praza de Abastos demanda una urgente actuación tras años de espera. Un proyecto cuyo futuro pasará por un estudio de mercado, que el Concello aplazará hasta el inicio del próximo ejercicio, ante la falta de remanente. Una decisión que el Partido Popular cambadés censuró ayer, al poder producirse “máis atrasos” tras más de una década esperando por la compleja tramitación administrativa del Plan Especial de ordenación portuaria de Tragove y San Tomé, aprobado la pasada semana y que posibilitará actuar en el edificio del mercado.
La formación liderada por Sabela Fole reconoce que el proceso fue “tremendamente laborioso” por la “necesidade de ser moi celoso á hora de protexer a costa”, aunque ya en Pleno criticó la tardanza con la que se tramitó este plan, que supuso todo un quebradero de cabeza para los gobiernos locales desde 2015. Sin embargo, considera “inadmisible” que el cuatripartito “non tivese todo listo e preparado para poder arrancar canto antes cun proxecto desexado por todos os cambadeses tan pronto como se puidese aprobar o citado plan especial”.
Una situación que los populares vinculan “á “mala xestión, especialmente no ámbito económico, e falta de previsión” del ejecutivo por no disponer de una partida en el presupuesto municipal para la redacción del proyecto. “Teñen tan esquilmadas as arcas municipais que non hai diñeiro para nada, pero se realmente o proxecto é tan ansiado como di o alcalde, habería que ter diñeiro preparado e previsión, pero iso son dúas cuestións das que adoece este goberno”, señalan desde el PP, que considera que el alcalde “cae no absoluto ridículo” al admitir esta falta de fondos “porque non estamos a falar dun gran investimento nin de centos de miles de euros, pero a isto abocaron ao noso Concello”.
Limitado a una reforma
Asimismo, los populares no han querido, por el momento valorar la posibilidad de que el proyecto se limite a una reforma amplia y no a la construcción de una nueva Praza de Abastos, aunque sí aseguraron estar convencidos que esta actuación “nunca se executará” con el gobierno cuatripartito, “xa que carecen de capacidade de xestión propia para conseguir os cartos e tamén de habilidades de negociación para acadalos doutras administracións”.
En este mismo sentido, el PP cambadés también recriminó críticas a la Xunta —quién abordó la redacción del proyecto a través de Portos de Galicia— por los retrasos en la tramitación, “porque con Costas, como era do seu partido, eran moito máis mansos malia que foi o principal responsable”. Además, recriminó que ahora, una vez aprobado, el “responsable” de este nuevo retraso es el gobierno “or algo que non ten perdón, como é non ter cartos nin previsión”.