Condenado a cárcel por sustraer la tarjeta a su excuñado con discapacidad y sacar 1.200 euros

El juzgado de Cambados instruyó el caso GonzaloSalgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó a un año y nueve meses de cárcel a un hombre por sustraer la tarjeta de crédito a su excuñado —con una discapacidad reconocida del 66%— y sacar de un cajero de la Avenida de Galicia, en Cambados, un importe que alcanzó los 1.200 euros.

El tribunal ve así acreditado que el acusado, “guiado por el ánimo de enriquecerse a costa de lo ajeno”, utilizó la tarjeta de crédito de su excuñado sin su consentimiento, efectuando hasta seis reintegros —los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2021— de 200 euros cada uno, con cargo a una cuenta de titularidad de su excuñado y de su expareja.

Así, los magistrados señalan en la sentencia emitida que el condenado se “aprovechó de su buena relación” con el cuñado, que se encontraba a cuidado de su hermana por Navidades, para acompañarlo a efectuar una retirada para averiguar el código PIN y así poder utilizarla en posteriores ocasiones, devolviéndola luego a su lugar para no ser descubierto.

La vista, no obstante, no llegó al celebrarse, ya que el acusado mostró su conformidad con la acusación mantenida por la Fiscalía, confirmándose así el año y nueve meses de prisión, además de una multa de nueve meses, con cuota diaria de 3 euros —un total de 810 euros—, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas. Además, deberá indemnizar a su excuñado y expareja con 1.200 euros por el importe defraudado, más intereses.