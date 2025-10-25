Tres personas, dos de ellos menores, resultan heridos en un accidente en Cambados

Un accidente por alcance entre dos vehículos en la Avenida de Galicia se saldó con tres personas heridas la pasada noche. El conductor de uno de los turismos -F.G.C., de 43 años y vecino de Cambados- tuvo que ser evacuado al Hospital do Salnés, al igual que dos menores de 11 y 6 años, que resultaron heridos leve.

El hombre se adolecía de dolor cervical y lumbar. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061.