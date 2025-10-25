Los socios de Condes de Albarei y Martín Códax honran a Nosa Señora das Viñas tras el fin de la vendimia

Asistentes en la comida de confratenidad de Condes de Albarei Gonzalo Salgado

Las cooperativas arousanas Condes de Albarei y Martín Códax celebraron durante la jornada de hoy sus respectivas comidas de confraternidad, en la que miles de personas —entre socios viticultores, trabajadores de las bodegas y autoridades— rindieron homenaje a Nosa Señora das Viñas tras una vendimia exitosa, tanto en cantidad como en calidad, con unas expectativas muy halagüeñas de cara a la añada 2025.

La cita de Martín Códax fue también multitudinaria Gonzalo Salgado

Además de los actos religiosos —tanto misa, como ofrendas y procesión— y las concurridas comidas de confraternidad, no faltaron tampoco los reconocimientos, que en el caso de Condes de Albarei rindió homenaje a una decena de socios fundadores: José María Moldes, Aurelio Rey, Rafael Cores, José Luis Rodríguez, Carmen Cancela, Eduardo González, Benigno Argibay, Manuel Pérez y Manuel Ucha. Asimismo, también se hizo un reconocimiento especial a Jacobo Vila, respondable de producción en la bodega, con 23 años de trayectoria profesional dentro de la cooperativa arousana, según explicaron desde la propia Condes de Albarei.