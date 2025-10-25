Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Los socios de Condes de Albarei y Martín Códax honran a Nosa Señora das Viñas tras el fin de la vendimia

Las cooperativas celebraron sus citas anuales con sus socios, en un día de confraternidad y reconocimientos

A. Louro
25/10/2025 19:58
Asistentes en la comida de confratenidad de Condes de Albarei
Gonzalo Salgado

Las cooperativas arousanas Condes de Albarei y Martín Códax celebraron durante la jornada de hoy sus respectivas comidas de confraternidad, en la que miles de personas —entre socios viticultores, trabajadores de las bodegas y autoridades— rindieron homenaje a Nosa Señora das Viñas tras una vendimia exitosa, tanto en cantidad como en calidad, con unas expectativas muy halagüeñas de cara a la añada 2025.

La cita de Martín Códax fue también multitudinaria
Gonzalo Salgado

Además de los actos religiosos —tanto misa, como ofrendas y procesión— y las concurridas comidas de confraternidad, no faltaron tampoco los reconocimientos, que en el caso de Condes de Albarei rindió homenaje a una decena de socios fundadores: José María Moldes, Aurelio Rey, Rafael Cores, José Luis Rodríguez, Carmen Cancela, Eduardo González, Benigno Argibay, Manuel Pérez y Manuel Ucha. Asimismo, también se hizo un reconocimiento especial a Jacobo Vila, respondable de producción en la bodega, con 23 años de trayectoria profesional dentro de la cooperativa arousana, según explicaron desde la propia Condes de Albarei.

Público en la 'Festa do Socio'
Gonzalo Salgado

